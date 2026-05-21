В Шигонском районе на автодороге столкнулись Lada Niva и Ока, водитель Оки погиб

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции следует: 21 мая 2026 года, примерно в 15:30, 47-летний водитель, управляя автомобилем Lada Niva, осуществляя движение со стороны села Шигоны в направлении села Новодевичье, на 5 км автодороги «Шигоны - Новодевичье», при совершении маневра (поворота налево), не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Ока, под управлением 72-летнего водителя, который двигался в сторону села Шигоны.

Водитель автомобиля Ока скончался на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка. На месте ДТП также работали пожарные-спасатели ПСО 37 противопожарной службы Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО