В Самарской области с 2022 года обновили более 200 км коммунальных сетей

В Приволжском федеральном округе с 2022 года модернизировано порядка 1660 километров инженерных сетей в рамках программ обновления коммунальной инфраструктуры.

Работы велись с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния и субсидий из федерального бюджета. Оператором программ выступает Фонд развития территорий.

Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, работа развернута по всей стране: только в ПФО с 2022 года завершены работы на 982 коммунальных объектах, включая замену почти 1660 км инженерных сетей. Генеральный директор ФРТ Василий Купызин добавил, что в числе реализованных проектов: реконструкция газопоршневой электростанции в Республике Марий Эл, котельной в Саратовской области и насосной станции в Мордовии. В Пермском крае продолжается реализация трех проектов в сфере теплоснабжения.

Самарская область вошла в число лидеров округа по темпам обновления инфраструктуры: за четыре года заменили 201,5 км коммунальных сетей — это третий результат в ПФО после Нижегородской области (356 км) и Республики Башкортостан (269 км). Также в пятерку регионов-лидеров вошли Татарстан (162,4 км), Пермский край (139 км), Чувашия (138,2 км) и Удмуртия (125 км).

Среди завершенных объектов в регионе новые и реконструированные котельные, которые повысили надежность теплоснабжения жилых районов.

Аналогичные работы прошли в соседних регионах: в Бузулуке Оренбургской области ввели в эксплуатацию котельную, а в Пензенской области установили 19 современных тепловых пунктов.