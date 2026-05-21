Самарский школьник - один из победителей V сезона конкурса «Знаешь?Научи!»

28 мая на площадке Киностудии имени М. Горького состоится торжественная церемония награждения лауреатов конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!», проводимого в Десятилетие науки и технологий.

28 мая на площадке Киностудии имени М. Горького состоится торжественная церемония награждения лауреатов конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!», проводимого в Десятилетие науки и технологий. Он направлен на поддержку талантливых школьников, развитие интереса к науке и популяризацию научного знания среди молодежи.
По итогам V сезона конкурса «Знаешь?Научи!» в число финалистов вошли 36 участников, 18 из которых стали победителями. Среди победителей — учащийся лицея им. С.П. Королева из Самары Никита Постаногов, представивший видеоролик по теме «Автополив на JavaScript для двух растений». По итогам конкурса наш участник занял 3 место в номинации «Устройство будущего: от идеи к чертежу».
Напомним, участниками конкурса научно-популярного видео «Знаешь?Научи!» становятся школьники в возрасте от 6 до 18 лет, которые создают авторские видеоролики при поддержке наставников. В V сезоне конкурса «Знаешь?Научи!» приняли участие более 2 тысяч школьников, 162 из которых вышли в полуфинал. Победителей определяло жюри, в состав которого вошли государственные деятели, ученые и партнеры конкурса. 28 мая члены жюри лично поздравят победителей на торжественной церемонии награждения в Киностудии имени М. Горького.
«Конкурс «Знаешь?Научи!» позволяет школьникам стать авторами научно-популярного контента и помочь другим разобраться в научных явлениях через современные и увлекательные форматы. За пять сезонов конкурс объединил тысячи ребят из самых разных уголков страны – от небольших сел до крупнейших городов России. За это время мы посмотрели более 12 тысяч видеороликов, и каждый из них по-своему уникален. Только в пятом сезоне участники прислали около 2 тысяч работ, и это еще раз подтверждает, насколько талантливое, любознательное и неравнодушное поколение растет сегодня в нашей стране. Очень жду встречи с победителями и возможности лично поздравить их на церемонии награждения в Москве», – сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Все финалисты получат призы, в числе которых – беспроводные наушники, Bluetooth-колонки и фирменные подарочные наборы от партнеров конкурса: ГК «Геоскан», СИБУР, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», редакция «Аванта» издательства АСТ и Авито.

