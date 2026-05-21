В День Волги на «Туриаде» самарские юниоры отличились на водной дистанции

20 мая 2026 года, в День Волги, в спортивно-туристском лагере «Туриада» начались состязания по спортивному туризму на водных дистанциях. Поддержать участников прибыл заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В этом году в спортивно-туристском лагере «Туриада» принимают участие делегации из всех регионов Приволжского федерального округа, а также спортсмены из дружественных стран – Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана. Лагерь проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и традиционно объединяет спортивные соревнования, творческие конкурсы и культурно-познавательную программу.

День Волги отмечается в регионах Поволжья, в том числе в Приволжском федеральном округе. Праздник объединяет представителей экологического, научного, туристического и спортивного сообществ, напоминая о важности сохранения уникального природного наследия страны.

Для участников «Туриады» Волга имеет особое значение. В первый соревновательный день команды приступили к прохождению водных дистанций: в программе – каяк-слалом и слалом на катамаранах. Судейская комиссия отмечает высокий уровень подготовки спортсменов и стабильный рост числа участников: из года в год команды демонстрируют уверенное прохождение дистанций и всё более высокие результаты.

В дисциплине «дистанция-водная-катамаран-2» 4 класса среди юниорок победителями и призерами стали: 1 место – Виктория Агафонова и Валерия Галимуллина (Республика Башкортостан), 2 место – Амира Гайнуллина и Диана Мухина (Республика Татарстан), 3 место – Алина Кузнецова и Полина Федорова (Удмуртская Республика). Среди юниоров 1 место заняли Денис Сабирзянов и Леонид Шахов (Республика Татарстан), 2 место – Константин Дегтерев и Савелий Пихтовников (Пермский край), 3 место – Леонид Нестеров и Илья Сураев (Самарская область).

«Туриада» продолжает оставаться одной из крупнейших площадок развития спортивного туризма, объединяя талантливую молодежь, профессиональных наставников и любителей активного образа жизни со всей страны.

Фото: пресс-служба спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»