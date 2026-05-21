Я нашел ошибку
Главные новости:
20 мая 2026 года, в День Волги, в спортивно-туристском лагере «Туриада» начались состязания по спортивному туризму на водных дистанциях.
В День Волги на «Туриаде» самарские юниоры отличились на водной дистанции
Высокотехнологичное оборудование помогает врачам-патологоанатомам Самарского областного клинического онкологического диспансера проводить прижизненную диагностику злокачественных новообразований.
Свыше 50 000 прижизненных патологоанатомических исследований проведено в 2025 году специалистами Самарского областного онкодиспансера
Победители регионального конкурса грантов на реализацию проектов СОНКО за 5 лет охватили своими инициативами более 1,7 млн жителей Самарской области..
НКО региона могут получить грант на развитие своих инициатив
21 мая, в 12 часов 41 минуту в ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение: в посёлке Нижнеозерецкий на улице Центральной горит дом.
В Приволжском районе сегодня горел частный дом, есть погибшие
В Самаре завершается первый этап обновления дорожной разметки. В течение апреля и мая на территории города ее наносят на площади 50 тысяч квадратных метров.
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на самарские дороги в этом году
На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо.
В Самаре прошёл турнир по дзюдо памяти подполковника милиции Игоря Семёнова
С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.
Открыт прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
22 мая в регионе без осадков, до +27°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.95
-0.34
EUR 81.98
-0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В День Волги на «Туриаде» самарские юниоры отличились на водной дистанции

160
20 мая 2026 года, в День Волги, в спортивно-туристском лагере «Туриада» начались состязания по спортивному туризму на водных дистанциях.

20 мая 2026 года, в День Волги, в спортивно-туристском лагере «Туриада» начались состязания по спортивному туризму на водных дистанциях. Поддержать участников прибыл заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.20 мая 2026 года, в День Волги, в спортивно-туристском лагере «Туриада» начались состязания по спортивному туризму на водных дистанциях.

В этом году в спортивно-туристском лагере «Туриада» принимают участие делегации из всех регионов Приволжского федерального округа, а также спортсмены из дружественных стран – Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана. Лагерь проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и традиционно объединяет спортивные соревнования, творческие конкурсы и культурно-познавательную программу.

День Волги отмечается в регионах Поволжья, в том числе в Приволжском федеральном округе. Праздник объединяет представителей экологического, научного, туристического и спортивного сообществ, напоминая о важности сохранения уникального природного наследия страны.

Для участников «Туриады» Волга имеет особое значение. В первый соревновательный день команды приступили к прохождению водных дистанций: в программе – каяк-слалом и слалом на катамаранах. Судейская комиссия отмечает высокий уровень подготовки спортсменов и стабильный рост числа участников: из года в год команды демонстрируют уверенное прохождение дистанций и всё более высокие результаты.

В дисциплине «дистанция-водная-катамаран-2» 4 класса среди юниорок победителями и призерами стали: 1 место – Виктория Агафонова и Валерия Галимуллина (Республика Башкортостан), 2 место – Амира Гайнуллина и Диана Мухина (Республика Татарстан), 3 место – Алина Кузнецова и Полина Федорова (Удмуртская Республика). Среди юниоров 1 место заняли Денис Сабирзянов и Леонид Шахов (Республика Татарстан), 2 место – Константин Дегтерев и Савелий Пихтовников (Пермский край), 3 место – Леонид Нестеров и Илья Сураев (Самарская область).

«Туриада» продолжает оставаться одной из крупнейших площадок развития спортивного туризма, объединяя талантливую молодежь, профессиональных наставников и любителей активного образа жизни со всей страны.

 

Фото: пресс-служба спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
21 мая 2026  11:59
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
473
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
21 мая 2026  10:04
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
522
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
735
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
675
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
930
Весь список