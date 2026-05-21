Я нашел ошибку
Главные новости:
20 мая 2026 года, в День Волги, в спортивно-туристском лагере «Туриада» начались состязания по спортивному туризму на водных дистанциях.
В День Волги на «Туриаде» самарские юниоры отличились на водной дистанции
Высокотехнологичное оборудование помогает врачам-патологоанатомам Самарского областного клинического онкологического диспансера проводить прижизненную диагностику злокачественных новообразований.
Свыше 50 000 прижизненных патологоанатомических исследований проведено в 2025 году специалистами Самарского областного онкодиспансера
Победители регионального конкурса грантов на реализацию проектов СОНКО за 5 лет охватили своими инициативами более 1,7 млн жителей Самарской области..
НКО региона могут получить грант на развитие своих инициатив
21 мая, в 12 часов 41 минуту в ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение: в посёлке Нижнеозерецкий на улице Центральной горит дом.
В Приволжском районе сегодня горел частный дом, есть погибшие
В Самаре завершается первый этап обновления дорожной разметки. В течение апреля и мая на территории города ее наносят на площади 50 тысяч квадратных метров.
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на самарские дороги в этом году
На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо.
В Самаре прошёл турнир по дзюдо памяти подполковника милиции Игоря Семёнова
С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.
Открыт прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
22 мая в регионе без осадков, до +27°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.95
-0.34
EUR 81.98
-0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

НКО региона могут получить грант на развитие своих инициатив

163
Победители регионального конкурса грантов на реализацию проектов СОНКО за 5 лет охватили своими инициативами более 1,7 млн жителей Самарской области..

Победители регионального конкурса грантов на реализацию проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций за 5 лет охватили своими инициативами более 1,7 млн жителей Самарской области. Все они стали получателями услуг и участниками мероприятий, организованных командами СОНКО. 

Сам конкурс, который ежегодно проводит Минэкономразвития региона, за последние пять лет поддержал 303 проекта социально-ориентированных НКО на общую сумму 424 млн рублей. 
«Мы хотим, чтобы участниками регионального конкурса грантов становились как можно больше инициативных команд нашего региона. Для этого провели серию онлайн-консультаций, где детально разобрали главные детали и требования к оформлению заявок», – подчеркнул зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
СОНКО могут снова принять участие в региональном конкурсе грантов на реализацию своих проектов. Заявки на участие принимаются до 26 мая. В этом году общий размер грантового фонда превышает 70 млн рублей. Максимальная сумма гранта сохраняется на уровне 2 млн рублей, срок реализации проектов – 18 месяцев.

Поддержку социально-ориентированных НКО губернатор Вячеслав Федорищев определил как один из приоритетов социально-экономического развития региона. 
Конкурс проводится по девяти направлениям, включающим 32 тематики: проекты в области науки и образования, культуры и искусства, социального обслуживания, пропаганды семейных ценностей, охраны здоровья граждан, экологии и защиты животных, поддержки благотворительности и добровольчества и другие.
«Идеи, рожденные в наших проектах, лежат в изменении социокультурного пространства, той среды, откуда ребята приходят. Мы предлагаем интересные форматы и методы работы для решения проблем семей. И, конечно, результаты реализации этих инициатив приносят удовлетворение нам, как команде, радуют позитивные изменения, которые происходят в жизни наших ребят. Я призываю общественные организации Самарской области принять участие в очередном конкурсном отборе», – прокомментировала Людмила Муравьева, председатель городской общественной организации «Ассоциация учащейся молодежи» из Тольятти.
Прием заявок будет осуществляться через интегрированную информационную систему «Электронный бюджет».
Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке: https://promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/6a864914-d723-4f2d-b105-072f098c4843?competitionType=0

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Руководитель регионального эндокринологического центра больницы Середавина Светлана Манцагова: "Эндокринная система — один из основных регуляторов жизнедеятельности всего организма человека".
21 мая 2026, 17:29
Врач-эндокринолог рассказала о значимости эндокринной системы для здоровья всего организма
Руководитель регионального эндокринологического центра больницы Середавина Светлана Манцагова: "Эндокринная система — один из основных... Здравоохранение
7
Высокотехнологичное оборудование помогает врачам-патологоанатомам Самарского областного клинического онкологического диспансера проводить прижизненную диагностику злокачественных новообразований.
21 мая 2026, 16:58
Свыше 50 000 прижизненных патологоанатомических исследований проведено в 2025 году специалистами Самарского областного онкодиспансера
Высокотехнологичное оборудование помогает врачам-патологоанатомам Самарского областного клинического онкологического диспансера проводить прижизненную... Здравоохранение
171
В Самаре завершается первый этап обновления дорожной разметки. В течение апреля и мая на территории города ее наносят на площади 50 тысяч квадратных метров.
21 мая 2026, 16:21
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на самарские дороги в этом году
В Самаре завершается первый этап обновления дорожной разметки. В течение апреля и мая на территории города ее наносят на площади 50 тысяч квадратных метров. Дороги
147
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
21 мая 2026  11:59
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
473
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
21 мая 2026  10:04
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
522
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
735
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
675
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
930
Весь список