Меры поддержки помогают привлечь молодых специалистов в сельское здравоохранение

В Кротовской амбулатории Кинель-Черкасского района уже почти год успешно работает молодой специалист – педиатр Елена Еськина.

В Кротовской амбулатории Кинель-Черкасского района уже почти год успешно работает молодой специалист – педиатр Елена Еськина. Сама Елена из Самары, но свой профессиональный путь врач начала в сельском медучреждении после окончания института по целевому договору.

«Зона ответственности у меня обширна: это не только дети из Кротовки, но и маленькие пациенты из Черновки», - рассказывает Елена.

Особую поддержку специалисту оказала программа «Земский доктор». Полученные средства Елена направила на решение важного вопроса – покупку новой машины, что особенно актуально при ежедневных поездках из города в село и обратно.

Главный врач Кинель-Черкасской центральной районной больницы Дмитрий Прибытков подчеркивает: привлечение кадров в сельские территории – одна из ключевых задач для учреждения.

«Привлекать специалистов помогают различные меры. Хорошим подспорьем являются выплаты по программе «Земский доктор / земский фельдшер», которые позволяют медработникам получить от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Также оказывается помощь с арендой жилья, устройством детей в детские сады и школы», – отметил Дмитрий Прибытков.

Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

