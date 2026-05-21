В Роспотребнадзоре назвали сроки проявления симптомов хантавируса

Служба Роспотребнадзора в своем научном обзоре 21 мая описала сроки проявления симптомов хантавируса «Андес», который способен передаваться от человека к человеку.

Обзор подготовлен референс-центром по мониторингу за геморрагической лихорадкой с почечным синдромом на базе ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт». Согласно документу, текст которого приводит «РИА Новости», инкубационный период при заражении этим вирусом составляет в среднем от двух до четырех недель, а максимальный — до полутора месяцев.

Заболевание протекает в две фазы. Первые 3–5 дней симптомы напоминают грипп: у пациента возможны лихорадка, головная боль, сильные мышечные боли, тошнота и рвота. Затем развиваются одышка, кашель и чувство нехватки воздуха из-за отека легких. Из-за шока падает артериальное давление и начинается сердечная недостаточность, поясняется в исследовании.

Роспотребнадзор подчеркивает, что вирус «Андес» способен передаваться от человека к человеку, при этом заразный период ограничен временем наличия симптомов.