21 мая ночью в Ставропольском районе горел двухэтажный дом на площади 250 квадратных метров

Сегодня в 01:34 в пожарно-спасательный отряд № 30 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Подстепки на улице Дачной.

Оперативно к месту вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 150 и 148 Отряда № 30, а также коллеги из облГУ МЧС России.

По прибытии было установлено, что горит двухэтажный деревянный дом на площади 250 квадратных метров.

Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

Незамедлительно было создано звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 5 стволов «Б».

В 02:26 была объявлена локализация пожара, а в 03:22 зафиксирована ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"