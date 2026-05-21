Самарская судостроительная компания ускорила сборку катеров благодаря нацпроекту

ООО «Катер» успешно завершило активную фазу федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие специализируется на выпуске алюминиевых лодок и катеров под торговыми марками VOYAGER, Discovery, FISHPRO, YAVA и «Волжанка». Продукция компании востребована по всей России среди рыбаков, туристов и путешественников.

Для участия в проекте предприятие выбрало процесс сборки катеров, длительный производственный цикл и высокая трудоемкость которого в пиковые периоды загрузки отражается на сроках поставок продукции заказчикам.

Совместная работа проектной группы предприятия и экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) позволила выявить 65 проблем и 15 узких мест. В ходе реализации пилотного проекта внедрён комплекс улучшений:

- разработана таблица для своевременного заказа комплектующих;

- рассчитан страховой запас и точка дозаказа по каждой позиции;

- внедрен принцип потока единичных изделий (теперь катер движется от этапа к этапу без простоев и промежуточных складов);

- запущен цифровой канбан (экраны показывают статус каждого заказа, снабжение и склад видят дефицит в реальном времени);

- внедрен почасовой производственный анализ и стандартизированная работа;

- наведен порядок на рабочих местах по системе 5С;

- разработаны стандартные тележки для комплектующих.

Результатом внедрения бережливых технологий стало сокращение времени сборки катера на 30%. Следующий этап — тиражирование успешной практики на другие производственные процессы. Для этого на предприятии уже подготовлены сертифицированные внутренние тренеры, которые будут передавать знания и навыки коллегам.

«Мы сделали процесс прозрачным и предсказуемым. Раньше каждый катер собирался как уникальный проект, часто с ожиданием ресурсов. Теперь поток непрерывный, проблемы видны сразу. Это значит, что клиенты будут получать свои лодки быстрее, а мы сможем выпускать больше продукции без дополнительных затрат», — отмечает руководитель производства Алексей Кутузов.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул значимость проекта для развития судостроительной отрасли: «Катера и лодки производства VBOATS расходятся по всей стране. Чем быстрее и эффективнее завод их выпускает, тем больше людей могут позволить себе активный отдых на воде. Это развитие внутреннего туризма, малого бизнеса в сфере проката лодок и, в конечном счёте, доступность водного транспорта для жителей России. Повышение производительности здесь работает напрямую на качество жизни».

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда – одна из ключевых задач развития реального сектора. По итогам 2025 года доля компаний Самарской области, достигших роста производительности труда не менее 5%, составила 72,37% при плановом значении в 50%. С 2018 года обучение прошли более 3,5 тысяч сотрудников.

В 2026 году к федеральному проекту в регионе присоединились предприятия в сферах обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма.

Участие в федеральном проекте для предприятий бесплатное. Подробная информация доступна на официальных ресурсах: производительность.рф и эффективность.рф.