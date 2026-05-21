Самарская судостроительная компания ускорила сборку катеров благодаря нацпроекту

Я нашел ошибку
Главные новости:
На базе спорткомплекса самарской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" прошёл 34-ый открытый лично-командный турнир г.о. Самара по борьбе дзюдо.
В Самаре прошёл турнир по дзюдо памяти подполковника милиции Игоря Семёнова
С 15 мая открыт прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени». Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизатор – ВЭБ.РФ и Правительство Нижегородской области.
Открыт прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»
Температура воздуха 22 мая в Самаре ночью +11, +13°С, днем +24, +26°С.
22 мая в регионе без осадков, до +27°С
В 12.41 21.05.2026 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: м.р. Приволжский, н.п. Нижнеозерецкий, ул. Центральная, 16.
Сегодня в Приволжском районе горел жилой дом, есть погибшие
В Самаре стартовала серия экологических акций, приуроченных ко Дню Волги, учрежденному по инициативе ЮНЕСКО 20 мая.
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В Самаре с начала 2026 года Самаре отловлено и обследовано 743 бродячих животных. Отлов ведется по результатам мониторинга улиц, общественных пространств, дворов и территорий вблизи соцучреждений, а также по заявкам жителей.
Более 700 бездомных животных отловили в Самаре с начала года
23 и 24 мая 2026 года состоятся «Большие гастроли» Московского Губернского театра в Самаре.
«Большие гастроли» Московского Губернского театра состоятся в Самаре
До 25 мая продолжается прием заявок XII Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы.
До 25 мая продолжается прием заявок на образовательный форум «Территория смыслов» 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.95
-0.34
EUR 81.98
-0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День Волги: серия экологических акций проходит в Самаре
В селе Малая Малышевка состоится областной ремесленный фестиваль «Отец-молодец!»
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская судостроительная компания ускорила сборку катеров благодаря нацпроекту

239
Самарская судостроительная компания ускорила сборку катеров благодаря нацпроекту

ООО «Катер» успешно завершило активную фазу федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие специализируется на выпуске алюминиевых лодок и катеров под торговыми марками VOYAGER, Discovery, FISHPRO, YAVA и «Волжанка». Продукция компании востребована по всей России среди рыбаков, туристов и путешественников.

Для участия в проекте предприятие выбрало процесс сборки катеров, длительный производственный цикл и высокая трудоемкость которого в пиковые периоды загрузки отражается на сроках поставок продукции заказчикам.  

Совместная работа проектной группы предприятия и экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) позволила выявить 65 проблем и 15 узких мест. В ходе реализации пилотного проекта внедрён комплекс улучшений:

- разработана таблица для своевременного заказа комплектующих;

- рассчитан страховой запас и точка дозаказа по каждой позиции;

- внедрен принцип потока единичных изделий (теперь катер движется от этапа к этапу без простоев и промежуточных складов);

- запущен цифровой канбан (экраны показывают статус каждого заказа, снабжение и склад видят дефицит в реальном времени);

- внедрен почасовой производственный анализ и стандартизированная работа;

- наведен порядок на рабочих местах по системе 5С;

- разработаны стандартные тележки для комплектующих.

Результатом внедрения бережливых технологий стало сокращение времени сборки катера на 30%. Следующий этап — тиражирование успешной практики на другие производственные процессы. Для этого на предприятии уже подготовлены сертифицированные внутренние тренеры, которые будут передавать знания и навыки коллегам.

«Мы сделали процесс прозрачным и предсказуемым. Раньше каждый катер собирался как уникальный проект, часто с ожиданием ресурсов. Теперь поток непрерывный, проблемы видны сразу. Это значит, что клиенты будут получать свои лодки быстрее, а мы сможем выпускать больше продукции без дополнительных затрат», — отмечает руководитель производства Алексей Кутузов.

Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул значимость проекта для развития судостроительной отрасли: «Катера и лодки производства VBOATS расходятся по всей стране. Чем быстрее и эффективнее завод их выпускает, тем больше людей могут позволить себе активный отдых на воде. Это развитие внутреннего туризма, малого бизнеса в сфере проката лодок и, в конечном счёте, доступность водного транспорта для жителей России. Повышение производительности здесь работает напрямую на качество жизни».

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по промышленности Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда – одна из ключевых задач развития реального сектора. По итогам 2025 года доля компаний Самарской области, достигших роста производительности труда не менее 5%, составила 72,37% при плановом значении в 50%. С 2018 года обучение прошли более 3,5 тысяч сотрудников.

В 2026 году к федеральному проекту в регионе присоединились предприятия в сферах обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма.

 

Участие в федеральном проекте для предприятий бесплатное. Подробная информация доступна на официальных ресурсах: производительность.рф и эффективность.рф.

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
21 мая 2026  11:59
В Сызрани отменили массовые мероприятия до конца недели
442
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
21 мая 2026  10:04
Два человека погибли при атаке украинских БПЛА на Сызрань
496
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
699
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
649
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
924
Весь список