Бойлер, спортзал или тазик: как жители Самары справляются с отключением горячей воды

Россияне знают, что теплое время года — это не только зеленые листья, прогулки на свежем воздухе и длинный световой день, но еще и сезон отключения горячей воды. Аналитики Авито узнали, как жители Самары справляются с этим неудобством и сколько планируют потратить на покупку водонагревателя.

Большинство (66%) жителей Самары привыкли готовиться к отключению. Так, 25% заранее набирают воду в ведра и бутылки или наполняют ванну. 23% вписывают в свой график визит к родственникам или друзьям чтобы помыться. Еще 15% уезжают на дачу. Молодежь 18-24 лет чаще изобретает новые варианты решения проблемы — 13% закупаются сухими шампунями и влажными салфетками, 9% записываются в спортзал ради душа, а 8% — в баню или сауну.

При этом 43% уже решили проблему с помощью бойлера, а 22% все же собираются его приобрести. Потратить на него в среднем планируют 11 000 рублей. При этом 55% хотели бы уложиться в 10 000 рублей. Еще 29% готовы потратить от 10 000 до 20 000 рублей, а 16% — еще больше.

По данным Авито, продажи бойлеров на платформе в апреле этого года выросли на 56% год к году. При этом «с рук» бойлеры покупали в 2,2 раза чаще, чем в прошлом году. Средняя цена такого устройства на ресейле составила 5 000 рублей. Также популярнее стали проточные водонагреватели, которые крепятся прямо на кран и мгновенно нагревают воду, проходящую через теплообменник. Продажи таких водонагревателей выросли на 79% год к году, при этом «с рук» их покупали еще активнее — продажи год к году выросли на 96%.

Среди тех, кто не ищет обходных путей в дни без горячей воды, 36% просто разбавляют в тазике горячую воду из чайника и моются в нем. 22% моют только голосу над раковиной, поливая себя водой, также подогретой в чайнике. А 9% просто принимают холодный душ. Еще один опрошенный признался, что моется в реке.