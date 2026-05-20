В 2026 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в бюджете запланированы компенсации за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно.
В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью более 20,2 км.
В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
Студенты из Самарской области примут участие в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
В Тольятти водитель сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть
Каждый второй житель Самарской области старается питаться правильно ради здоровья

«Логика молока» и Аналитический центр НАФИ выяснили, как жители Самарской области относятся к здоровому питанию, что мешает им придерживаться правильного питания и какие молочные продукты остаются частью ежедневных привычек. Исследование показало, что для большинства жителей региона правильное питание связано прежде всего с заботой о здоровье, однако высокая стоимость полезных продуктов и привычные пищевые предпочтения являются главными барьерами на пути к здоровому рациону.


Согласно исследованию, 51% жителей Самарской области считают, что скорее или точно ведут здоровый образ жизни. При этом для подавляющего большинства (81%) респондентов важно питаться правильно и с пользой для здоровья. Главной мотивацией для правильного питания является забота о текущем состоянии здоровья и хорошем самочувствии — этот вариант выбрала больше половины (53%) опрошенных жителей региона. Еще 43% хотят предотвратить возможные проблемы со здоровьем в будущем, а 34% связывают правильное питание с желанием иметь больше энергии и быть более продуктивными.*


Даже те жители региона, которые стремятся придерживаться правильного питания, регулярно сталкиваются с ограничениями. Главным барьером для жителей Самарской области стала высокая стоимость полезных продуктов — об этом заявили 36% респондентов. Еще 30% признаются, что им сложно отказаться от привычной, но не очень полезной еды, а 20% сталкиваются с нехваткой времени на приготовление здоровой пищи. Для 14% препятствием становится то, что члены семьи предпочитают другую еду, а 13% считают полезные продукты невкусными.*


Молочные и кисломолочные продукты являются важной частью ежедневного рациона жителей региона. Так, 33% опрошенных употребляют их каждый день, еще 38% — несколько раз в неделю. Чаще всего жители региона употребляли за последний месяц пастеризованное молоко (69%), сливочное масло (55%), твердые сыры (49%), сметану (48%) и кефир (43%).* При этом при выборе молочной продукции жители Самарской области в первую очередь обращают внимание на вкус – этот критерий считают важным 98%. Также значимыми факторами являются натуральный состав (94%), цена (92%) и польза для здоровья (90%). Известность бренда для большинства респондентов оказалась менее значимым фактором.


Исследование также показало высокий уровень интереса к локальным и фермерским продуктам. Так, 47% жителей Самарской области чаще доверяют местным и региональным производителям молочной продукции, а еще 7% предпочитают фермерские продукты от частных лиц. При этом супермаркеты являются главным местом покупки молочной продукции — их выбрали 81% респондентов, однако 17% жителей региона продолжают покупать молочные продукты на рынках и у фермеров.*


Молочные продукты у многих жителей Самарской области вызывают ассоциации с детством и домашним комфортом. Самым «ностальгическим» продуктом оказалось мороженое — его отметили 51% жителей региона. Еще 40% ассоциируют детство с молочной кашей, а 34% — со стаканом теплого молока.*


 

Теги: Опрос

