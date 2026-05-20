Завершается строительство ФОКа в поселке Прибрежном

Сейчас подрядчик устанавливает уличное оборудование, уже стоят тренажеры, столы для настольного тенниса, готово поле для мини-футбола, установлены опоры освещения, выполнено благоустройство. Внутри ФОКа проведены все коммуникации, установлены окна и витражи, сделан лифт и подъемник для посетителей с ОВЗ.

По желаниям жителей добавили к перечню оборудования «семейные» тренажеры — воркаут-площадки с разноуровневыми турниками, чтобы семьи могли заниматься вместе.

ФОК готов на 93%, после завершения работ он пройдет приемку и откроет свои двери для любителей спорта. Кроме занятий с тренерами по месту жительства, здесь откроются секции по самбо, спортивному ориентированию, радиоспорту, баскетболу и ОФП. О наборе в секции объявим чуть позже.

"Пока продолжаем строго контролировать ход работ по установке оборудования", - написал в своем аккаунте в ВК глава Самары Иван Носков.