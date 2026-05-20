В 2026 году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в бюджете запланированы компенсации за путевки в оздоровительные лагеря, которые родители приобрели самостоятельно.
Компенсации за путевки: как многодетные семьи региона экономят на детском отдыхе
В Приволжском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводят в нормативное состояние два участка региональных дорог общей протяжённостью более 20,2 км.
В Приволжском районе идёт ремонт двух школьных маршрутов по нацпроекту
В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве.
Beeline Cloud и Cloud.ru объявляют о стратегическом партнерстве в сфере мультиоблачных решений и ИИ
В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета
Студенты из Самарской области примут участие в финале Международного инженерного чемпионата CASE-IN
Самарская область подала 91 заявку на Всероссийский конкурс школьных музеев
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
В Тольятти водитель сбил 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Врач рассказал, как действовать при травмах в летний сезон

Врач рассказал, как действовать при травмах в летний сезон

В летний сезон увеличивается количество травм, таких как ушибы, переломы и ожоги. Для того чтобы избежать серьезных последствий важно правильно оказать первую помощь. Об этом газете «Известия» рассказал врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.

По словам эксперта, при переломе, вывихе и других подобных серьезных травмах нельзя пытаться самостоятельно «вправить» конечность. Главными признаками опасного состояния являются сильная боль, невозможность двигать поврежденной частью тела и деформация. В таких случаях пострадавшего нужно обездвижить, зафиксировать его конечность с помощью подручных средств и немедленно доставить в больницу.

«Менее очевидные, но не менее распространенные повреждения — ушибы и растяжения. Их часто недооценивают, хотя они также требуют внимания. Характерными симптомами являются отек, гематома и боль при движении. Рекомендуется в первые часы обеспечить покой, приложить холод и приподнять конечность. При сохранении боли или ограничении движений важно исключить более серьезные повреждения», — предупредил врач.

Травматолог добавил, что летом раны, ожоги и укусы насекомых требуют особенного внимания. Такие повреждения следует промыть, обработать антисептическим средством и закрыть стерильной повязкой. При этом ожоги важно охладить водой, отказавшись от использования масел.

Помимо этого, в теплое время года распространены тепловые удары и травмы на воде. На перегрев могут указывать слабость, головокружение, повышение температуры, а также нарушение сознания. В таком случае нужно быстро охладить пострадавшего и вызвать скорую помощь.

Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
20 мая 2026  13:51
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
20 мая 2026  10:08
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
18 мая 2026  13:32
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
18 мая 2026  13:14
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
17 мая 2026  12:50
