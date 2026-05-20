Врач рассказал, как действовать при травмах в летний сезон

В летний сезон увеличивается количество травм, таких как ушибы, переломы и ожоги. Для того чтобы избежать серьезных последствий важно правильно оказать первую помощь. Об этом газете «Известия» рассказал врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.

По словам эксперта, при переломе, вывихе и других подобных серьезных травмах нельзя пытаться самостоятельно «вправить» конечность. Главными признаками опасного состояния являются сильная боль, невозможность двигать поврежденной частью тела и деформация. В таких случаях пострадавшего нужно обездвижить, зафиксировать его конечность с помощью подручных средств и немедленно доставить в больницу.

«Менее очевидные, но не менее распространенные повреждения — ушибы и растяжения. Их часто недооценивают, хотя они также требуют внимания. Характерными симптомами являются отек, гематома и боль при движении. Рекомендуется в первые часы обеспечить покой, приложить холод и приподнять конечность. При сохранении боли или ограничении движений важно исключить более серьезные повреждения», — предупредил врач.

Травматолог добавил, что летом раны, ожоги и укусы насекомых требуют особенного внимания. Такие повреждения следует промыть, обработать антисептическим средством и закрыть стерильной повязкой. При этом ожоги важно охладить водой, отказавшись от использования масел.

Помимо этого, в теплое время года распространены тепловые удары и травмы на воде. На перегрев могут указывать слабость, головокружение, повышение температуры, а также нарушение сознания. В таком случае нужно быстро охладить пострадавшего и вызвать скорую помощь.