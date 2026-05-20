10 детей пострадали при обрушении балкона в школе Севастополя

В Севастополе при обрушении балкона в школе № 13 пострадали 10 детей. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, предварительно, дети вышли на балкон, чтобы сфотографироваться. Сейчас на месте работают оперативные службы. У пострадавших зафиксированы травмы разной степени тяжести. Сейчас их везут в больницу.

«В причинах произошедшего будем разбираться. Будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств, установлены причины случившегося и приняты все необходимые меры», — заверил Развожаев.