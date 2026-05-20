В Самаре состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета

С (28 мая) по (31 мая) 2026 года состоятся «Большие гастроли» Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета («Урал Опера Балет») в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления «Ведущие театры» программы «Большие гастроли» на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича («Шостакович Опера Балет») пройдут показы спектаклей: оперы «Турандот» и балета «Ромео и Джульетта».

Екатеринбургский театр оперы и балета – один из четырех федеральных музыкальных театров России. Каждый сезон здесь проходят российские и мировые премьеры опер и балетов.
В 2024 году театр получил четыре награды Российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2023–2024. Награда присуждена в номинациях за лучший балет, лучшую работу постановщика, лучшую мужскую роль и лучшую работу художника по костюмам.
В ноябре 2025 года театр стал победителем X Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Событие» — за постановку оперы Ефрема Подгайца «Алиса в Зазеркалье».
 

