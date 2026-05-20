Beeline Cloud и Cloud.ru объявляют о стратегическом партнерстве в сфере мультиоблачных решений и ИИ

В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и Cloud.ru подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Целью партнерства является развитие инновационных технологий в сфере ИТ и объединение усилий для реализации масштабных цифровых проектов.

Стороны договорились о взаимодействии по ключевым технологическим направлениям, включая создание геораспределенной мультиоблачной архитектуры, обеспечение высокоскоростного обмена большими данными и развитие каналов связи с минимальными задержками. Особое внимание в рамках соглашения уделено вопросам обеспечения непрерывности бизнеса (BCDR) и использованию искусственного интеллекта в корпоративном сегменте.

Ключевые направления взаимодействия:

- Обеспечение непрерывности бизнеса: реализация планов аварийного восстановления (DRaaS), создание изолированных хранилищ (Immutable Backup) и проведение регулярных киберучений.

- Искусственный интеллект: внедрение языковых моделей (LLM) и AI-агентов для автоматизации бизнес-процессов, а также интеграция AI-инструментов в корпоративные системы.

- Сетевая инфраструктура: организация изолированных каналов связи и создание защищенной среды для обмена конфиденциальными данными.

- Коммерческое сотрудничество: совместное привлечение клиентов (кросс-сейл) и формирование единого продуктового процесса для предоставления мультиоблачных сервисов.

«Подписание этого соглашения — важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию надежной и гибкой цифровой среды для бизнеса. Объединяя наши компетенции с Cloud.ru, мы предлагаем рынку уникальную синергию ресурсов. Наше сотрудничество позволит клиентам использовать преимущества мультиоблачного подхода, обеспечивая высокий уровень катастрофоустойчивости и доступ к передовым AI-технологиям, таким как интеллектуальные ассистенты и системы управления корпоративными знаниями», — отметил генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.

«Мы видим огромный потенциал в кросс-платформенных решениях. Наше взаимодействие позволит не просто расширить портфель услуг, а создать бесшовный клиентский опыт при использовании мощностей обоих провайдеров. Важно, что мы строим наше партнерство на принципах открытости, что в конечном итоге позволит российскому бизнесу быстрее проходить путь цифровой трансформации», — прокомментировал директор по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолий Бибиков.

«Вместе мы реализуем одну из лучших практик глобального рынка — возможность быстро и просто пользоваться облаками разных провайдеров. Так бизнес может распределять рабочие нагрузки под конкретный запрос — повышать отказоустойчивость, оптимизировать расходы, соответствовать требованиям регуляторов, получать дополнительные мощности для работы с ИИ», — прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

Фото: пресс-служба Билайн