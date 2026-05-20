Ветераны СВО региона завершили обучение на тренеров по адаптивному спорту

С 16 по 19 мая 2026 года Самарская область стала центром силы и мужества: здесь при поддержке Федерации адаптивного хоккея, Самарского государственного социально-педагогического университета, областного Минспорта и Правительства региона прошла образовательная программа Государственного фонда «Защитники Отечества». Четыре дня напряженной работы подарили героям СВО новую профессию — по итогам обучения ветераны получили право официально работать тренерами и наставниками в сфере адаптивного спорта.

В рамках обучения ветераны посетили специализированный центр адаптивной физической культуры и спорта. Там они убедились действительно в безграничных возможностях этого направления — от реабилитации до высоких достижений, а также познакомились с системой подготовки резерва для спортивных сборных команд Самарской области и всей России.

«Здесь, в стенах этого центра, каждый герой понимает: спорт начинается не с медалей, а с веры в себя. Наша задача — не просто обучить, а дать путёвку в жизнь, где физическая победа становится шагом к победе над собой и обстоятельствами», – прокомментировал Андрей Колотовкин, помощник Губернатора Самарской области, руководитель региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области», представитель Ассоциации ветеранов СВО в Самарской области.

Теоретическая часть обучения организована Самарским государственным социально-педагогическим университетом. Слушатели освоили курс «Организационно-методические основы профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адаптивного спорта и фитнеса».

Практические занятия прошли на ледовой арене Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Особое внимание было уделено следж-хоккею — одному из самых динамичных и командных видов адаптивного спорта. Ветераны не только опробовали снаряжение, но и познакомились с методиками подготовки резерва спортивных сборных команд Самарской области и России.

В число участников вошёл выпускник проекта «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы «Время героев»), игрок сборной Самарской области по следж-хоккею Дмитрий Худошин.

«Кто не сдаётся - тот уже победил. А кто помогает побеждать другим, уже настоящий Герой. На льду мы уже были наставниками для ветеранов из других регионов. Мы показали на своём примере, как адаптивный спорт превращает реабилитацию в новую жизнь. Теперь за нами - те, кто только начинает свой путь», - прокомментировал Дмитрий.

«Этот проект — не просто получение профессии. Это пример синергии физической и психологической реабилитации. Подготовленные наставники из числа ветеранов СВО смогут вовлекать в адаптивный спорт других нуждающихся в восстановлении, доказывая личным примером, что возможности человека безграничны», — отметила Наталья Полянскова, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества».

В финале образовательной смены в филиале фонда состоялась неформальная встреча. Ветераны обсудили перспективы развития адаптивного спорта в регионах, пообщались с руководством фонда. Для участников выступил вокально-инструментальный ансамбль «Zа Отечество». Расставаясь, герои дали обещание встречаться вновь — уже на спортивных площадках.

Фото – Самарский филиал фонда «Защитники Отечества»