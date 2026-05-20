«Мы – граждане России!»: школьникам Самары вручили паспорта

В администрации Промышленного района Самары в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!» вручили паспорта учащимся школ Промышленного района, достигшим 14 лет и проявившим себя в учебе, спорте, социально значимой деятельности.



В церемонии вручения школьникам главного документа гражданина РФ приняли участие депутат Самарской Губернской Думы Виктор Воропаев и депутат Думы городского округа Самара Елена Свиридова.



Всероссийская программа «Мы – граждане России!» организована при поддержке Движения Первых, Самарского союза молодежи и Общественного совета при Главном Управлении МВД России по Самарской области. Она ориентирована на популяризацию государственных символов Российской Федерации в молодежной среде, формирование гражданской культуры и уважительного отношения к основному документу гражданина России — паспорту.

