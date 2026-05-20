Движение транспорта ограничат в Самаре на время проведения полумарафона «ЗаБег.РФ»

Я нашел ошибку
Главные новости:
20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.
Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Беларуси
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.
Полицейские Самарской области помогли девушке, автомобиль которой заглох на проезжей части
20 мая на базе Центра кинологической службы ГУ МВД СО состоялись областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками.
Прошли областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками
В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструкту
Вячеслав Федорищев и Павел Сниккарс договорились о развитии деятельности компании «Т Плюс» в Самарской области
С момента запуска программы долгосрочных сбережений в 2024 году к ней присоединились почти 300 тысяч жителей Самарской области, что составляет 9,5% населения региона.
Самарцы формируют сбережения и учатся защищать деньги в цифровой среде
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.29
-1.06
EUR 82.79
-1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Движение транспорта ограничат в Самаре на время проведения полумарафона «ЗаБег.РФ»

250
23 мая Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ», по итогам которого определится обладатель звания беговой столицы России.

23 мая Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ», по итогам которого определится обладатель звания беговой столицы России. Для обеспечения безопасности участников в Самаре в день проведения мероприятия и накануне старта вводятся временные ограничительные меры.

С 20:00 22 мая до 14:30 23 мая запрещаются остановка и/или стоянка транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности на следующих участках улично-дорожной сети:

- на улице Дальней – от дома № 1А до улицы Арены 2018;
- по улице Арены 2018 – от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;
- по улице Второй Стадионной – на участке протяженностью 150 метров от пересечения с Проездом № 2;
- по Проезду № 2;
- по Проезду № 7.

Также вышеуказанные участки дорог с 06:00 до 14:30 23 мая будут недоступны для движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. Ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными Управлением МВД России по городу Самаре.

Обращаем внимание пассажиров общественного транспорта на то, что автобусы №№ 83, 88, 93 будут следовать по скорректированным маршрутам. С временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложениях. Просим жителей и гостей областной столицы заранее планировать свои поездки.

Более подробная информация о регистрации участников и проведении юбилейного Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» размещена на сайте администрации Самары: https://samadm.ru/media/news/59672/.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
20 мая 2026, 20:03
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной... Политика
65
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.
20 мая 2026, 19:36
Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Беларуси
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики,... Общество
12
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
20 мая 2026, 19:01
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия. Здравоохранение
149
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
313
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
330
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
740
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
704
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
843
Весь список