Движение транспорта ограничат в Самаре на время проведения полумарафона «ЗаБег.РФ»

23 мая Самара присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ», по итогам которого определится обладатель звания беговой столицы России. Для обеспечения безопасности участников в Самаре в день проведения мероприятия и накануне старта вводятся временные ограничительные меры.



С 20:00 22 мая до 14:30 23 мая запрещаются остановка и/или стоянка транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности на следующих участках улично-дорожной сети:



- на улице Дальней – от дома № 1А до улицы Арены 2018;

- по улице Арены 2018 – от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по улице Второй Стадионной – на участке протяженностью 150 метров от пересечения с Проездом № 2;

- по Проезду № 2;

- по Проезду № 7.



Также вышеуказанные участки дорог с 06:00 до 14:30 23 мая будут недоступны для движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. Ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными Управлением МВД России по городу Самаре.



Обращаем внимание пассажиров общественного транспорта на то, что автобусы №№ 83, 88, 93 будут следовать по скорректированным маршрутам. С временными схемами организации дорожного движения можно ознакомиться в приложениях. Просим жителей и гостей областной столицы заранее планировать свои поездки.



Более подробная информация о регистрации участников и проведении юбилейного Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» размещена на сайте администрации Самары: https://samadm.ru/media/news/59672/.