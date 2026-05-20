Максим Симонов  избран новым председателем Совета директоров «Крыльев Советов»

20 мая состоялось заседание совета директоров ПФК «Крылья Советов», где был избран новый председатель Совета директоров. Им стал Максим Симонов, который ранее был директором клуба «Сызрань-2003», а с 2020 года возглавляет Федерацию футбола Самарской области. Также он является председателем попечительского совета женской команды «Крылья Советов», сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Дмитрий Яковлев поблагодарил коллектив ПФК «Крылья Советов» за совместную работу:

– За время работы в этой должности мы вместе прошли большой путь. Нам удалось прожить достаточно турбулентный период финансовой нестабильности клуба, привлечь талантливых специалистов и создать команду единомышленников. Каждый из вас внёс неоценимый вклад в развитие нашего любимого клуба. Хочу выразить искреннюю признательность всем членам совета директоров за их профессионализм, поддержку и плодотворное сотрудничество. Ваша преданность делу помогли нам оперативно решать вопросы, которые напрямую влияли на жизнеспособность нашего клуба и команды. Уверен, что клуб продолжит своё успешное развитие под началом нового руководства. Отдельная благодарность нашему стратегическому партнеру банку «Солидарность», который всегда был рядом и поддерживал клуб в самые непростые минуты. Желаю команде новых побед и достижений!

Напомним, ранее 30 апреля состоялось собрание акционеров ПФК «Крылья Советов», где был утвержден новый состав Совета директоров. В его состав вошли:

Сергей Макаров – директор ГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области»;

Валерьян Панфилов – заслуженный ветеран «Крыльев Советов», Мастер спорта СССР;

Дмитрий Яковлев – бывший врио заместителя губернатора Самарской области;

Вячеслав Арбузов – председатель правления АО «КБ «Солидарность»;

Нериус Бараса – экс-игрок «Крыльев Советов», директор Фонда ветеранов ПФК «Крылья Советов»;

Тархан Джабраилов – генеральный директор ПФК «Крылья Советов»;

Максим Симонов – председатель Самарской областной федерации футбола, Председатель Правления «Земский банк»;

Александр Милеев – заместитель председателя Самарской Губернской Думы;

Андрей Пашков – Адвокат Палаты адвокатов Самарской области.

Фото: пресс-служба ПФК "КС"