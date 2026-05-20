20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.
20 мая на базе Центра кинологической службы ГУ МВД СО состоялись областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками.
В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструкту
С момента запуска программы долгосрочных сбережений в 2024 году к ней присоединились почти 300 тысяч жителей Самарской области, что составляет 9,5% населения региона.
Максим Симонов  избран новым председателем Совета директоров «Крыльев Советов»

20 мая состоялось заседание совета директоров ПФК «Крылья Советов», где был избран новый председатель Совета директоров.

20 мая состоялось заседание совета директоров ПФК «Крылья Советов», где был избран новый председатель Совета директоров. Им стал Максим Симонов, который ранее был директором клуба «Сызрань-2003», а с 2020 года возглавляет Федерацию футбола Самарской области. Также он является председателем попечительского совета женской команды «Крылья Советов», сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Дмитрий Яковлев поблагодарил коллектив ПФК «Крылья Советов» за совместную работу:
– За время работы в этой должности мы вместе прошли большой путь. Нам удалось прожить достаточно турбулентный период финансовой нестабильности клуба, привлечь талантливых специалистов и создать команду единомышленников. Каждый из вас внёс неоценимый вклад в развитие нашего любимого клуба. Хочу выразить искреннюю признательность всем членам совета директоров за их профессионализм, поддержку и плодотворное сотрудничество. Ваша преданность делу помогли нам оперативно решать вопросы, которые напрямую влияли на жизнеспособность нашего клуба и команды. Уверен, что клуб продолжит своё успешное развитие под началом нового руководства. Отдельная благодарность нашему стратегическому партнеру банку «Солидарность», который всегда был рядом и поддерживал клуб в самые непростые минуты. Желаю команде новых побед и достижений!

Напомним, ранее 30 апреля состоялось собрание акционеров ПФК «Крылья Советов», где был утвержден новый состав Совета директоров. В его состав вошли:
Сергей Макаров – директор ГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области»;
Валерьян Панфилов – заслуженный ветеран «Крыльев Советов», Мастер спорта СССР;
Дмитрий Яковлев – бывший врио заместителя губернатора Самарской области;
Вячеслав Арбузов – председатель правления АО «КБ «Солидарность»;
Нериус Бараса – экс-игрок «Крыльев Советов», директор Фонда ветеранов ПФК «Крылья Советов»;
Тархан Джабраилов – генеральный директор ПФК «Крылья Советов»;
Максим Симонов – председатель Самарской областной федерации футбола, Председатель Правления «Земский банк»;
Александр Милеев – заместитель председателя Самарской Губернской Думы;
Андрей Пашков – Адвокат Палаты адвокатов Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» ушли в отпуск после победного матча с «Акроном». Вновь игроки соберутся 16 июня в Москве для прохождения медосмотра.
19 мая 2026, 22:49
В перерыве матча с «Акроном» на «Солидарность Самара Арене» чествовали команду болельщиков «Крыльев Советов», ставшей победителем любительского турнира «Кубок Волги».
19 мая 2026, 22:27
"Крылья Советов" завершили чемпионат на 11 строчке турнирной таблицы.
17 мая 2026, 21:04
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
