День Волги: лесники и экологи региона вышли на уборку склона и берега в Загородном парке

День Волги — про единство и любовь к своей земле. 20 мая лесники и экологи вышли на уборку склона и берега в Загородном парке, но трудились там не одни.

Увидев наводимый порядок, к работе присоединились и те, кто просто пришел отдохнуть у воды. Прямо с берега люди вставали и шли помогать собирать мусор.

Всего вывезли 55 кубометров: отходов, сухой древесины, листвы и тяжеленных обломков старых асфальтовых отмосток. Уже к лету, после того как уровень воды опустится, муниципалитет планирует завезти на очищенную территорию 4 тысяч тонн песка, что в два раза больше, чем в прошлом году.

