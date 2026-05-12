Более 10 противопожарных рейдов провели в Самаре

В Самаре за месяц с начала установления особого противопожарного режима проведено более 10 профилактических рейдов по недопущению возгораний в частном секторе, садово-дачных товариществах и городских лесах.

Управление гражданской защиты администрации города Самары систематически напоминает жителям о мерах пожарной безопасности и порядке действий при пожаре, о недопустимости разжигания костров, сжигания мусора, сухой травы, листвы и порубочных остатков на придомовых территориях. С начала пожароопасного периода на территории округа уже зарегистрировано 5 природных возгораний на площади 2,14 га.



Особое внимание при профилактической работе уделяется территориям, подверженным угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Собственники участков и руководители организаций обязаны очищать такие зоны от мусора и несанкционированных свалок — это необходимо, чтобы в случае пожара не допустить перехода огня на жилые застройки. С начала года удалось выявить и снести 17 бесхозяйных аварийных строений, представлявших угрозу пожарной безопасности. Еще одна важная мера по защите городских лесов — прокладка минерализованных полос: они помогают остановить или замедлить распространение низового пожара.



Для защиты отдаленных территорий, куда подразделения федеральной противопожарной службы не могут добраться в течение десяти минут, администрация Самары заключила соглашение о сотрудничестве с общественным учреждением «Добровольная пожарная команда Самарской области» и региональной общественной организацией «Казачья добровольная пожарная команда». К таким территориям относятся, в частности, поселки Шмидта, Берёза и Проран. На текущий момент добровольные пожарные отряды уже осуществили 27 выездов на отработку нормативов и провели 140 плановых дозоров, а также организовали 37 инструктажей с населением на различных объектах.



Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: нарушение противопожарного режима влечет административную ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей. Штраф для индивидуальных предпринимателей составляет от 60 до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.



Обо всех случаях возгорания следует незамедлительно сообщать по единому телефону 112.

Фото: пресс-служба администрации Самары