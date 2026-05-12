Я нашел ошибку
Главные новости:
Новая просветительская программа охватит все целевые аудитории – от школьников до представителей старшего поколения.
Самарская область в числе первых присоединилась к новому проекту Общества «Знание» Знание.Безопасность
2 июня в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт Государственного академического русского оркестра имени В.В. Андреева с «Юбилейной программой».
САТОБ: «Юбилейная программа» Государственного академического Русского оркестра имени В.В. Андреева
В Самаре за месяц с начала установления особого противопожарного режима проведено более 10 профилактических рейдов по недопущению возгораний в частном секторе, садово-дачных товариществах и городских лесах.
Более 10 противопожарных рейдов провели в Самаре
12 мая - Международный день медицинской сестры. Накануне праздника в минздраве СО прошло награждение среднего медицинского персонала.
Андрей Орлов вручил отраслевые награды медсестрам и поздравил их с профессиональным праздником
Проект студенческого яхт-клуба Самарского университета «На всех парусах» вышел в полуфинал всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».
Проект студенческого яхт-клуба Самарского университета  - в полуфинале всероссийского конкурса
На Самарском заводе полимерных изделий (СЗПИ) завершена активная фаза внедрения бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Производительность труда»: самарский завод повысил выработку после участия в федеральном проекте
Самарская область впервые принимает этап чемпионата России по футболу ампутантов. Игры проходят в Сызрани на стадионе «Центральный» ежедневно с 12 по 16 мая. Финал - 16 мая в 13:40.
В Сызрани стартовал первый этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самарской области родители могут получить компенсацию за самостоятельно приобретённую путевку в детский лагерь.
В регионе продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.3
-0.32
EUR 88.55
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 10 противопожарных рейдов провели в Самаре

128
В Самаре за месяц с начала установления особого противопожарного режима проведено более 10 профилактических рейдов по недопущению возгораний в частном секторе, садово-дачных товариществах и городских лесах.

В Самаре за месяц с начала установления особого противопожарного режима проведено более 10 профилактических рейдов по недопущению возгораний в частном секторе, садово-дачных товариществах и городских лесах.

Управление гражданской защиты администрации города Самары систематически напоминает жителям о мерах пожарной безопасности и порядке действий при пожаре, о недопустимости разжигания костров, сжигания мусора, сухой травы, листвы и порубочных остатков на придомовых территориях. С начала пожароопасного периода на территории округа уже зарегистрировано 5 природных возгораний на площади 2,14 га.

Особое внимание при профилактической работе уделяется территориям, подверженным угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Собственники участков и руководители организаций обязаны очищать такие зоны от мусора и несанкционированных свалок — это необходимо, чтобы в случае пожара не допустить перехода огня на жилые застройки. С начала года удалось выявить и снести 17 бесхозяйных аварийных строений, представлявших угрозу пожарной безопасности. Еще одна важная мера по защите городских лесов — прокладка минерализованных полос: они помогают остановить или замедлить распространение низового пожара.

Для защиты отдаленных территорий, куда подразделения федеральной противопожарной службы не могут добраться в течение десяти минут, администрация Самары заключила соглашение о сотрудничестве с общественным учреждением «Добровольная пожарная команда Самарской области» и региональной общественной организацией «Казачья добровольная пожарная команда». К таким территориям относятся, в частности, поселки Шмидта, Берёза и Проран. На текущий момент добровольные пожарные отряды уже осуществили 27 выездов на отработку нормативов и провели 140 плановых дозоров, а также организовали 37 инструктажей с населением на различных объектах.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает: нарушение противопожарного режима влечет административную ответственность. Для физических лиц штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей. Штраф для индивидуальных предпринимателей составляет от 60 до 80 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

Обо всех случаях возгорания следует незамедлительно сообщать по единому телефону 112.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Любой открытый огонь — будь то костры, мангалы в лесу и на опушках, палы травы или сжигание мусора — попадает под строгий запрет.
07 мая 2026, 15:57
Минприроды СО напомнило о правилах пожарной безопасности в майские праздники
Любой открытый огонь — будь то костры, мангалы в лесу и на опушках, палы травы или сжигание мусора — попадает под строгий запрет. Общество
912
На начало мая в регионе выполнено 95% от весеннего плана посадок.
06 мая 2026, 15:53
В губернии завершаются весенние посадки леса 
На начало мая в регионе выполнено 95% от весеннего плана посадок. Экология
711
17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России» — она является частью одноименного федерального проекта в составе нацпроекта «Экологическое благополучие».
20 апреля 2026, 16:46
В Самаре прошла Всероссийская акция «Вода России»
17 апреля Самара присоединилась к Всероссийской экологической акции «Вода России» — она является частью одноименного федерального проекта в составе... Благоустройство
877
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
12 мая 2026  12:42
Культурная акция «Ночь музеев» в Самаре пройдет 16 мая
236
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
10 мая 2026  16:01
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
1201
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
10 мая 2026  15:33
В период с 11 по 15 мая местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
1585
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
9 мая 2026  14:01
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
1649
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
9 мая 2026  13:34
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
1433
Весь список