Андрей Орлов вручил отраслевые награды медсестрам и поздравил их с профессиональным праздником

12 мая - Международный день медицинской сестры. Накануне праздника в министерстве здравоохранения Самарской области прошло награждение среднего медицинского персонала.

"Медицинская сестра - это не просто профессия, это ежедневный подвиг, требующий огромного мужества, терпения и сердца, открытого для каждого пациента. Вы оказываете первую помощь, поддерживаете в самые трудные минуты и часто становитесь тем самым светом, который помогает больным вернуться к жизни. Благодарю вас за верность призванию, за готовность прийти на помощь в любое время суток и за то, что своими руками и добротой вы укрепляете здоровье наших граждан", — отметил Андрей Орлов.

За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие сестринского дела почетной грамотой министерства здравоохранения Самарской области награждены:

️старшая медицинская сестра Тольяттинской стоматологической поликлиники №3 Наталья Бородулина

медицинская сестра участковая Красноармейской центральной районной больницы Людмила Вахламова

️медицинская сестра Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Татьяна Герасимова

акушерка Отрадненской городской больницы Наталья Смоленская

️медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) Самарской городской поликлиники №13 Железнодорожного района Тамара Фрибус

Благодарностью министра здравоохранения Самарской области награждена:

️медицинская сестра палатная (постовая) Самарской областной клинической психиатрической больницы Новокуйбышевского психоневрологического диспансера Иоланта Шаронова.

 

Фото:   минздрав СО

