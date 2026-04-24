Жителям региона напомнили о необходимости проверять себя на долги

В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их. В результате информационной кампании свыше 300 человек проверили себя на наличие задолженностей.

Оказаться в списке должников неприятно, однако никто не застрахован от обстоятельств, когда человек просто забывает погасить долг. Но есть среди должников и те, кто откладывает финансовые обязательства в долгий ящик. Службой судебных приставов предоставляются различные возможности оперативно узнать о задолженности. Об этих возможностях и рассказали в ходе информационной акции.

За две недели проведения акции сотрудниками Службы проверено свыше 300 человек. Это как простые прохожие, так и работники различных предприятий и учащиеся техникумов и ВУЗов. Судебные приставы напомнили им о работе сервиса «Банк данных исполнительных производств» и возможности отслеживать ход исполнительного производства на Госуслугах.

Региональная акция «Узнай о своих долгах» проводится для того, чтобы граждане повышали уровень правовой и финансовой грамотности, лучше понимали принципы работы цифровых сервисов Службы судебных приставов, а также использовали только официальные ресурсы для проверки задолженностей и ее оплаты, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области