Самарскую молодёжь приглашают посоревноваться за звание лучших пилотов БПЛА

Ведётся регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Проект реализуется Движением Первых и Федерацией гонок дронов России. В ходе него участники осваивают прикладные навыки пилотирования БПЛА, соревнуясь в пяти дисциплинах: «класс 75», «технический симулятор», «дрон-баскетбол», «сборка» и «скоростной мониторинг». Подать заявку на участие можно на сайте спорт.будьвдвижении.рф. 

«Флагманский проект Движения Первых «Пилоты будущего» направлен на формирование у молодёжи востребованных навыков в сфере беспилотных летательных систем. Он вносит значимый вклад в подготовку будущих профессионалов, способных создавать беспилотники и управлять ими в реальных условиях. Чемпионат масштабируется с каждым годом, и мы рассчитываем, что в новом сезоне на участие в нём подадут заявки порядка 40 тысяч человек. Уверен, все участники освоят актуальные знания, получат яркие эмоции от соревнований, найдут единомышленников и станут на шаг ближе к профессии будущего», – отметил Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

Возможность присвоения спортивных знаний и разрядов по гонкам дронов – одно из главных нововведений этого года, реализующееся впервые в истории российского спорта в рамках выполнения поручения Президента России Владимира Путина. 

«Турнир в 2026 году выходит на новый уровень. Мы делаем соревнование по настоящему всероссийским: число юных спортсменов в финале вырастет более чем в два раза по сравнению с 2025 годом. А главное, что каждый регион станет участником финала. Мы делаем всё, чтобы сфера БАС пополнилась будущими инженерами, чемпионами и технологическими лидерами», – заявил Президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

Заявки на участие в чемпионате в 2025 году подали свыше 17 тысяч человек из 89 субъектов РФ, участниками регионального этапа стали более 4 тысяч человек. По итогам отборов на финал были приглашены 100 финалистов из 38 российских регионов. Грандиозный финал прошёл с 1 по 5 октября 2025 года в Москве.

В финал чемпионата вышел участник Движения Первых из Самарской области Максим Епифанов. Он занимается беспилотным спортом уже четыре года. Максим поделился впечатлениями о проекте:
«Самое запоминающееся – это федеральный этап, когда на церемонии открытия организовали парад дронов. Это невероятно зрелищно, и ты понимаешь, насколько далеко шагнули технологии. Проект научил меня адаптироваться к необычным дисциплинам в сфере БПЛА: раньше я никогда не участвовал в скоростном мониторинге и дрон-баскетболе. Всем, кто сомневается, советую: это одно из лучших и самых организованных мероприятий. Участвуйте!», - сказал Максим.

Участники чемпионата переходят от программирования и виртуальных полетов к управлению реальной техникой, формируя в своих регионах профессиональное сообщество будущих авиаконструкторов и операторов БПЛА.  
В Самарской области работа по развитию отрасли БАС – на личном контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.  Одна из ключевых задач – кадры. Ранняя профориентация, вовлечение молодежи в инженерное творчество и беспилотный спорт – инструменты для реализации поставленных задач. 

Чемпионат «Пилоты будущего» в 2026 году будет проведён в личном зачёте. Заявочный и муниципальный этапы пройдут с 6 марта по 29 апреля. Участникам предстоит зарегистрироваться и пройти первый тур в онлайн-формате на сайте спорт.будьвдвижении.рф. Пилоты ознакомятся с обучающими материалами и пройдут теоретический тест. Для допуска к следующему этапу нужно будет верно ответить минимум на 6 из 10 вопросов. Региональный очный этап пройдет с 30 апреля по 31 мая в формате очных соревнований по дисциплинам «Теоретическое тестирование» и «Технический симулятор – гонки беспилотных воздушных судов». В свою очередь, региональный онлайн-этап состоится с 1 июня по 1 сентября по дисциплине «Технический симулятор – гонки беспилотных воздушных судов».

 

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области

