Швейцария ужесточила выдачу виз россиянам

Швейцария ужесточила политику выдачи виз гражданам России, заявил посол России в стране Сергей Гармонин.

«Обратили внимание, что в последние месяцы наши соотечественники стали чаще жаловаться на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам», — указал дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, в большинстве случаев визы теперь выдают однократные, строго по датам поездки, а получить многократную визу стало сложно.

Гармонин подчеркнул, что швейцарские власти и в этом вопросе пошли на поводу у Брюсселя.

Ранее посольство Кипра в Москве сообщило, что приём заявлений на визы через центры BLS International прекращается. С 15 июня документы будут принимать в консульском отделе посольства, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.