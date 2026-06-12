Молодежка Народного фронта в Самарской области провела патриотическую акцию в честь Дня России.

В честь государственного праздника Дня России команда Молодежки Народного фронта в Самарской области организовала акцию по раздаче ленточек в цветах российского флага и поздравлению жителей региона.

Целью акции стало укрепление патриотизма и единства, а также создание праздничного настроения у жителей губернии. Волонтеры движения вышли на набережную города, чтобы поздравить земляков с одним из главных дней в календаре страны.

«День России - это символ единства, общей истории и ответственности за будущее. Наша задача сегодня не просто раздать ленточки, а напомнить каждому, что чувство гордости за свою страну начинается с малых дел и личного примера. Молодежь Самарской области любит свою Родину и готова это доказывать не словом, а делом», - отметила координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

В ходе мероприятия активисты раздали более 100 ленточек, а также провели с прохожими краткие беседы об истории праздника и значении государственных символов России. Особый отклик акция получила у семей с детьми и людей старшего поколения, которые с теплотой благодарили молодёжь за внимание и активную жизненную позицию.