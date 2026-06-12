Праздничные мероприятия ко Дню России прошли во всех районах Самары

Мероприятия также посвящены Году единства народов России, который объявил Президент России Владимир Путин в 2026 году.

В Куйбышевском районе в зале ДК «Нефтяник» состоялась торжественная церемония вручения благодарственных писем активным гражданам и волонтерам.

В Советском и Красноглинском районах ко Дню России благодарственные письма вручили участникам инициативных групп жителей, принимавших участие в реализации общественных проектов госпрограммы «Народный бюджет Самарской области».

Сотрудники администрации Кировского района вместе с активистами «Молодой Гвардии» провели праздничную акцию и раздали жителям ленточки с государственным триколором. Главы остальных районов города накануне праздника вручили паспорта детям, достигшим 14-летнего возраста.