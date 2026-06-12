В Самаре подросток утонул, пытаясь переплыть Волгу на самодельном плоту

15-летний подросток утонул в Самарской области 11 июня. Вместе со своим ровесником он пытался переплыть Волгу на самодельном плоту, рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

По предварительным данным, два подростка смастерили плот и отправились на нем пересекать реку по протоке Воложки возле села Рождествено. Дети находились на воде без спасательных жилетов. В результате опасного путешествия погиб один из ребят.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства трагедии. После проверки будет принято процессуальное решение, пишет Самарская газета.