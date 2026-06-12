В Самарской области установят охранные зоны двух памятников природы

Как сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура, надзорным ведомством приняты меры, направленные на устранение нарушений законодательства об особо охраняемых природных территориях.

«Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях. Установлено, что на территории Самарской области охранные зоны памятников природы регионального значения «Надеждинская лесостепь», «Костинские лога» не определены и не установлены, что может привести к нарушению режима их использования, загрязнению, неблагоприятному антропогенному воздействию, отчуждению», — сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Природоохранный прокурор обратился в Ленинский райсуд Самары, исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

На министерство природных ресурсов и экологии Самарской области возложена обязанность по подготовке проектов решений о создании охранной зоны памятников природы и установлении их границ. Ситуация – на контроле природоохраны.

«Надеждинская лесостепь» занимает более 118 гектаров. В соответствии с государственным кадастром, в перечень основных объектов охраны памятника природы регионального значения «Надеждинская лесостепь» входит степной ландшафтный комплекс, места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области (ковыль красивейший, ковыль перистый, желтоцвет весенний).

Памятник природы «Костинские лога» находится в Большеглушицком районе, в бассейне верховьев реки Большой Иргиз, на юго-восточном склоне отрога Общего Сырта. Особенности ландшафта: овражно-балочная система с широкими долинами и глубокими оврагами, на дне которых в течение всего года сохраняется вода. Сохранившиеся степные участки заняты разнотравно-типчаково-ковыльными сообществами, значительную роль играют луговые степи с доминированием разнотравья, пишет Обоз-инфо.