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Цены на бензин в России подошли к историческому максимуму

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Цены на бензин в России подошли к историческому максимуму

Цены на бензин АИ-95 в России приблизились к историческому максимуму, — пишут СМИ.

На торгах 11 июня стоимость топлива марки АИ-95 на Петербургской бирже выросла на 2,28% - до 81,6 тысячи рублей за тонну. Это почти соответствует рекордному уровню сентября прошлого года, когда цена достигала 82 382 рублей за тонну.

Как отмечают СМИ, рост цен связан с началом сезона отпусков и проведением ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

В это же время, Новак провел второе за неделю совещание по ситуации на рынке топлива: в ходе встречи представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей, говорится в сообщении правительства РФ.

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