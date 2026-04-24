25 апреля в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч в рамках 27-го тура МИР Российской Премьер-лиги сезона 2025-2026 гг. В 18:00 сыграют команды «Крылья Советов» (г. Самара) и «Локомотив» (г. Москва).
В день футбольного матча 25 апреля в Самаре работа общественного транспорта будет усилена
24 апреля самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы».
«Диктант Победы» впервые написали на площадке филиала фонда «Защитники Отечества»
Ведётся регистрация на новый сезон Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего».
Самарскую молодёжь приглашают посоревноваться за звание лучших пилотов БПЛА
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
«РКС-Самара» с 27 по 30 апреля проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
Самарская область написала «Диктант Победы» в восьмой раз
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с начальником УФСИН СО Алексеем Климовым
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
Жителям региона напомнили о необходимости проверять себя на долги
Проект Народного фронта «Всё для Победы!» продолжает объединять жителей страны для помощи военнослужащим и мирному населению прифронтовых территорий.
Жители Самарской губернии помогают приближать Победу
«Диктант Победы» впервые написали на площадке филиала фонда «Защитники Отечества»

24 апреля самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы».

24 апреля 2026 года в преддверии священного для нашего народа праздника – Дня Победы, самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы». Участниками исторического диктанта стали ветераны специальной военной операции, участники и выпускники первого и второго потоков программы «Школа героев», инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение федеральной программы «Время героев», а также личный состав курсантов Самарского юридического института ФСИН России.
Знаковым событием дня стало торжественное вручение студенческих билетов ветеранам СВО. Этот момент, по словам присутствующих, символизирует неразрывную связь времен и преемственность поколений. Обращаясь к ним, Наталья Полянскова произнесла слова:
«Пусть получение студенческого билета станет для вас не просто формальностью, а отправной точкой в большую жизнь, наполненную уважением к истории, гордостью за Отечество и стремлением быть достойными наследниками поколения победителей». 
Открывая мероприятие, организаторы подчеркнули особую символичность события: живое общение и единое историческое испытание представителей разных поколений защитников Отечества формирует преемственность традиций. «Диктант Победы»–  это не просто проверка знаний, это мост между героями прошлого и настоящего, воспитание уважения к истории через личный пример тех, кто сегодня стоит на страже Родины.
«Для меня сегодняшний день –  не просто написание диктанта. Это возможность лишний раз поклониться своим дедам, благодаря которым мы живем на этой земле. В "Школе героев" нас учат не только управлять регионом, но и нести ответственность за историческую правду. И пока такие парни, как я и мои боевые товарищи, берут в руки ручку, чтобы вспомнить каждую дату и каждое имя павшего, ни у кого не получится переписать нашу Победу»,  – поделился эмоциями участник второго потока «Школы героев», ветеран СВО Андрей Растегаев.
Генерал-лейтенант, помощник Губернатора Самарской области, руководитель региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области» Андрей Колотовкин признался, что участие в диктанте для него – особый шаг:
«Я сегодня впервые пишу "Диктант Победы". Раньше, пока ещё был военнослужащим, возможности не было. А сейчас, став гражданским человеком, решил проверить свои силы и знания. Честно, я специально не готовился — хотел понять, что это такое. И знаете, это замечательный опыт. Это возвращение в детство, в школу, но уже с совершенно иным, взрослым взглядом на историю».
Екатерина Колотовкина, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Самарской области, член Общественной палаты Российской Федерации, подошла к диктанту с особым трепетом. В её голосе звучала личная боль и великая гордость:
«Первый раз – всегда волнительно. Перед тем как прийти, я перелистала книги, освежила в памяти даты. Мой прадед погиб при освобождении Польши, и до сих пор неизвестно, где находится его могила. Все мои деды и прадеды прошли ту войну. И как же горько видеть сегодня, как в той же Польше забывают правду. Но мы помним. Мы обязательно напишем на "пять". В память о них».
С каждым годом география и масштаб акции расширяются. В 2025 году к акции присоединилось более 2,75 миллиона человек по всей России, а площадки были организованы в 97 странах мира. Акция остается не только проверкой знаний о событиях Великой Отечественной войны, но и актом гражданской солидарности, проявлением глубокого уважения к подвигу поколения победителей и стремлением сохранить историческую правду.
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» вписал новую страницу в летопись акции. Доказав главное: пока жива память, пока герои прошлого и настоящего слышат друг друга, историческая правда неприкосновенна.

 

Фото: самарский филиал госфонда «Защитники Отечества»

27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая Самара», «Шведская слобода».
«РКС-Самара» с 27 по 30 апреля проведут очередные ремонтно-профилактические работы в Самаре
27 апреля для переврезки реконструируемого участка водовода будут на пониженном давлении пос. Мехзавод, мкрн. «Крутые ключи», «Кошелев парк», «Новая... ЖКХ
37
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», объединило рекордное количество участников и площадок
Самарская область написала «Диктант Победы» в восьмой раз
Самарская область присоединилась к Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие, организованное в рамках федерального партийного... Политика
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко узнать о своих долгах и оплатить их.
Жителям региона напомнили о необходимости проверять себя на долги
В рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области рассказали жителям об электронных сервисах ФССП, с помощью которых можно легко... Общество
Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля
Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области
19 площадок для сбора отходов появятся на островах и правом берегу Волги в Самаре
В Самаре проверят, почему в метро брали деньги за вход при атаке БПЛА
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
