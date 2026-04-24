«Диктант Победы» впервые написали на площадке филиала фонда «Защитники Отечества»

24 апреля 2026 года в преддверии священного для нашего народа праздника – Дня Победы, самарский филиал фонда «Защитники Отечества» впервые стал официальной площадкой проведения международной патриотической акции «Диктант Победы». Участниками исторического диктанта стали ветераны специальной военной операции, участники и выпускники первого и второго потоков программы «Школа героев», инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение федеральной программы «Время героев», а также личный состав курсантов Самарского юридического института ФСИН России.

Знаковым событием дня стало торжественное вручение студенческих билетов ветеранам СВО. Этот момент, по словам присутствующих, символизирует неразрывную связь времен и преемственность поколений. Обращаясь к ним, Наталья Полянскова произнесла слова:

«Пусть получение студенческого билета станет для вас не просто формальностью, а отправной точкой в большую жизнь, наполненную уважением к истории, гордостью за Отечество и стремлением быть достойными наследниками поколения победителей».

Открывая мероприятие, организаторы подчеркнули особую символичность события: живое общение и единое историческое испытание представителей разных поколений защитников Отечества формирует преемственность традиций. «Диктант Победы»– это не просто проверка знаний, это мост между героями прошлого и настоящего, воспитание уважения к истории через личный пример тех, кто сегодня стоит на страже Родины.

«Для меня сегодняшний день – не просто написание диктанта. Это возможность лишний раз поклониться своим дедам, благодаря которым мы живем на этой земле. В "Школе героев" нас учат не только управлять регионом, но и нести ответственность за историческую правду. И пока такие парни, как я и мои боевые товарищи, берут в руки ручку, чтобы вспомнить каждую дату и каждое имя павшего, ни у кого не получится переписать нашу Победу», – поделился эмоциями участник второго потока «Школы героев», ветеран СВО Андрей Растегаев.

Генерал-лейтенант, помощник Губернатора Самарской области, руководитель региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области» Андрей Колотовкин признался, что участие в диктанте для него – особый шаг:

«Я сегодня впервые пишу "Диктант Победы". Раньше, пока ещё был военнослужащим, возможности не было. А сейчас, став гражданским человеком, решил проверить свои силы и знания. Честно, я специально не готовился — хотел понять, что это такое. И знаете, это замечательный опыт. Это возвращение в детство, в школу, но уже с совершенно иным, взрослым взглядом на историю».

Екатерина Колотовкина, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества» Самарской области, член Общественной палаты Российской Федерации, подошла к диктанту с особым трепетом. В её голосе звучала личная боль и великая гордость:

«Первый раз – всегда волнительно. Перед тем как прийти, я перелистала книги, освежила в памяти даты. Мой прадед погиб при освобождении Польши, и до сих пор неизвестно, где находится его могила. Все мои деды и прадеды прошли ту войну. И как же горько видеть сегодня, как в той же Польше забывают правду. Но мы помним. Мы обязательно напишем на "пять". В память о них».

С каждым годом география и масштаб акции расширяются. В 2025 году к акции присоединилось более 2,75 миллиона человек по всей России, а площадки были организованы в 97 странах мира. Акция остается не только проверкой знаний о событиях Великой Отечественной войны, но и актом гражданской солидарности, проявлением глубокого уважения к подвигу поколения победителей и стремлением сохранить историческую правду.

Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» вписал новую страницу в летопись акции. Доказав главное: пока жива память, пока герои прошлого и настоящего слышат друг друга, историческая правда неприкосновенна.

Фото: самарский филиал госфонда «Защитники Отечества»