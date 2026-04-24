Финал детского дивизиона КВН региона пройдет в конце апреля в Самаре

30 апреля в 18:00 на сцене КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г) состоится финал Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области. (6+)



Участниками игр станут 5 школьных команд: «Пятница 13» (школа № 13), «Гармония» (школа № 41 «Гармония»), «New people» (школа № 68), «Пурумпумпум» (школа № 155) и «Ильинка» (школа № 12).



Победители Самарского дивизиона, а также трех других — Тольяттинского, Северо-восточного и Юго-западного — встретятся в Самаре на Суперкубке 22 мая. Там определится чемпион Детского КВН Самарской области, который получит путевку на Международный фестиваль детских команд КВН.



Детский КВН проходят при поддержке Правительства Самарской области и администрации города Самары. Проект включает обучение школьников основам сценического мастерства, режиссуры, хореографии, вокала и др. Выпускники Детского КВН Самарской области продолжают свой путь в «большом» КВН благодаря системе лиг в регионе.

Фото: пресс-служба администрации Самары