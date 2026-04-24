Второй общегородской субботник состоится в Самаре 25 апреля

Все желающие принять участие в уборке территорий могут в течение сегодняшнего дня выбрать удобную для себя локацию и зарегистрироваться по ссылке pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/....

Локации общегородского субботника в Самаре 25 апреля:

· Сквер перед АО «Самарский металлургический завод», ул. Алма-Атинская, 29 (начало в 09:00)

· Парк «Воронежские озера», вход с улицы Воронежской (начало в 09:00)

· Сквер Энтузиастов (начало в 09:00)

· Пос. Красная Глинка, сквер «Искра» (начало в 10:00)

· Ул. Евгения Золотухина, 42 (начало в 10:00)

· Территория, прилегающая к ДК «Нефтяник», ул. Кишиневская (начало в 10:00)

· Хлебная площадь (начало в 12:00)

· Территория парка «Щорса» (начало в 12:00)

· Ул. Мичурина, 64 (начало в 14:00).

Регистрация через портал Госуслуг необходима для того, чтобы рассчитать необходимое количество инвентаря и мешков на каждую локацию, а после субботников организовать централизованный вывоз собранного мусора.