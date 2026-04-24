В России наконец подешевели огурцы

В России на неделе с 14 по 20 апреля отмечено снижение цен на продовольственные товары, при этом наиболее заметно подешевели овощи. Как следует из данных Росстата, в целом продукты снизились в цене на 0,04%, а плодоовощная продукция — на 0,9%.

Особенно ощутимо подешевели огурцы: после снижения более чем на 1% неделей ранее, их стоимость дополнительно сократилась еще более чем на 4%.

Как пояснил "МК" главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин, снижение цен связано с сезонным фактором урожая, а также укреплением рубля, что удешевляет импортные поставки.

По его словам, в ближайшие месяцы тенденция к удешевлению овощей может сохраниться. Даже неблагоприятные погодные условия, такие как весенние заморозки, в прошлом году не помешали снижению цен на огурцы в апреле.