Четыре команды из Самарской области принимают участие в финале турнира ПФО по баскетболу 3х3

24 и 25 апреля в Нижнем Новгороде проходит суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди юношей и девушек — учащихся школ и организаций среднего профессионального образования. Турнир проходит под патронатом полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова с целью массового вовлечения детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом. Это отвечает целям государственной программы «Спорт России».

В Суперфинале встречаются 56 сильнейших команд из всех 14 регионов ПФО: Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская Республики, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская область.

Самарскую область на турнире представляют победители и призеры региональных отборочных этапов. Среди девушек это команда СОШ №10 «Образовательный центр «Лик» города Отрадный и команда Поволжского государственного колледжа из Самары.

Команда из Отрадного на групповом этапе будет соревноваться с баскетболистками Удмуртии, Татарстана и Кировской области, а студентки из Самары по жребию сыграют с командами Марий Эл и Чувашии.

Среди юношей участниками суперфинала от Самарской области стали команда СОШ поселка Новосемейкино Красноярского района и команда самарского строительно-энергетического колледжа имени Мачнева.

Баскетболисты из Новосемейкино в группе будут соревноваться с командами из Башкортостана, Чувашии и Кировской области, а команда СЭК имени Мачнева сыграет с соперниками из Саратовской области, Чувашии и Марий Эл.

Групповой этап будет разыгран 24 апреля в течение дня, а 25 апреля состоятся матчи плей-офф и игры за окончательно распределение мест. Трансляции поединков — на сайте vk.ru/pfo3x3.

Поддержка детско-юношеского и молодежного спорта — один из приоритетов в политике государства. В Самарской области действует региональная программа поддержки «Мастер спорта», реализуемая министерством спорта по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Региональные этапы турнира и командирование команд на суперфинал организованы Областным детско-юношеским центром развития физической культуры и спорта министерства образования Самарской области.

