В Сергиевском районе по нацпроекту отремонтируют дорогу к селу Захаркино

В 2026 году в Сергиевском районе благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтирована автомобильная дорога, ведущая к селу Захаркино. Дорога «Кинель-Черкассы — Урал» — Захаркино протяженностью 3,28 км включена в план ремонта по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, которому поступали многочисленные просьбы жителей.

Дорога является единственным маршрутом между Захаркино, районным центром Сергиевск и другими населенными пунктами, в которых расположены социальные учреждения, в том числе детский сад, школа и почта, по ней курсирует школьный автобус. Обновленная трасса обеспечит комфортный и безопасный путь для более, чем 300 жителей села.

В настоящее время подрядной организацией завершены работы по устройству основания дороги методом холодной регенерации. Суть технологии заключается в измельчении и перемешивании существующего покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания: готовое покрытие лучше держит нагрузки и меньше подвержено образованию колей и трещин.

Также на объекте уложат верхний слой дорожного покрытия, нанесут разметку, установят новые дорожные знаки, а в границах села Захаркино построят новые тротуары и проведут монтаж системы освещения. Срок ремонта дороги по государственному контракту — до 1 октября 2026 года.

«Работы ведутся в точном соответствии с графиком. На данный момент полностью готово основание, проведён ремонт водопропускных труб, и мы приступили к устройству монолитных бетонных кюветов. Мы осознаём востребованность нового покрытия у жителей и принимаем все меры для качественного и своевременного завершения ремонта», — говорит начальник участка подрядной организации Руслан Малюков.

«Работы выполняются оперативно и слаженно, улучшения заметны уже сегодня. Мы вместе с жителями постоянно наблюдаем за ремонтом — подрядчик ответственно подходит к делу и прислушивается ко всем нашим пожеланиям. Эта трасса — единственная дорога, связывающая село с районным центром, по ней возят детей в школу, а взрослых — на работу. Жители села благодарны за то, что их голос услышали, и очень ждут окончания работ», — отметила исполняющая обязанности главы села Захаркино Юлия Уламасова.