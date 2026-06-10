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В Самаре водитель сбил 58-летнего мужчину и 49-летнюю женщину

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В Самаре водитель сбил 58-летнего мужчину и 49-летнюю женщину

9 июня на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 09:00 в Промышленном районе города Самары. 62-летний водитель, управляя транспортным средством Lada Granta, двигался по ул. Физкультурная в направлении ул. Калинина. В пути следования, возле дома №96, допустил наезд на 58-летнего мужчину и 49-летнюю женщину, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, справа налево, на разрешающий сигнал светофора, по ходу движения транспортного средства. Мужчина госпитализирован, женщина не пострадала.

Теги: ДТП

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