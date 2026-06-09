В Октябрьском районе Самары пострадала женщина-пешеход

8 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

В Октябрьском районе Самары пострадал пешеход. 8 июня в 11:10 45-летняя женщина, находясь за рулем а/м Lada Largus, двигалась по улице Лейтенанта Шмидта со стороны улицы Жуковского; напротив дома 110 по улице Ново-Садовой, допустила наезд на 20-летнего пешехода, которая в нарушение требований п. 4.4 ПДД РФ, переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля на красный сигнал светофора. С места ДТП госпитализирован пешеход.