Самарская область вошла в топ-20 по количеству заявок в экспертное сообщество конкурса «Моя страна – моя Россия»

Завершилась заявочная кампания для экспертов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В 2026 году к экспертному сообществу конкурса выразили готовность присоединиться 3 383 специалиста со всей страны, в том числе 65 представителей Самарской области. Именно эксперты определят лучшие инициативы участников, направленные на развитие регионов России, сохранение традиционных ценностей и повышение качества жизни граждан.

Экспертное сообщество конкурса «Моя страна – моя Россия» продолжает расти вместе с самим проектом. С каждым годом все больше специалистов из различных отраслей стремятся внести свой вклад в поддержку инициатив, направленных на развитие регионов и повышение качества жизни граждан. В новом сезоне конкурса к экспертному корпусу присоединились представители образования, науки, органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора, которым предстоит оценить тысячи проектов участников со всей страны и определить наиболее перспективные из них.

«Экспертное сообщество конкурса «Моя страна – моя Россия» ежегодно растет и укрепляется. В этом году заявки на участие в экспертном корпусе подали 3 383 специалиста со всей страны – на 267 человек больше, чем годом ранее. Такая динамика подтверждает высокий авторитет конкурса и доверие к нему со стороны профессионального сообщества. Перед началом работы эксперты проходят обучение и квалификационное тестирование, поэтому к оценке проектов допускаются наиболее компетентные специалисты, способные обеспечить объективную и качественную экспертизу. Именно их знания и опыт помогают участникам совершенствовать свои инициативы и повышать их практическую значимость. Совет Федерации на протяжении многих лет поддерживает конкурс как эффективный механизм выявления и продвижения лучших инициатив. Уверена, что и в нынешнем сезоне экспертное сообщество поможет определить проекты, способные внести значимый вклад в развитие регионов и всей страны», – отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Экспертного совета Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Лилия Гумерова.

От Самарской области на участие в экспертном сообществе конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали заявки 65 специалистов. Для них – это возможность внести вклад в поддержку социально значимых инициатив, обменяться опытом с коллегами из разных регионов страны и помочь в выявлении перспективных проектов, способных принести реальную пользу территориям и местным сообществам.

В новом сезоне экспертному сообществу предстоит оценить проекты участников по различным направлениям конкурса, охватывающим вопросы образования, сохранения традиционных ценностей, развития территорий, туризма, межнационального единства, семейных инициатив и других сфер общественной жизни. За каждой заявкой стоят реальные идеи и инициативы, направленные на улучшение жизни людей, развитие городов и сел, сохранение культурного наследия и укрепление гражданской ответственности.

«Экспертное сообщество конкурса «Моя страна – моя Россия» ежегодно расширяется, объединяя специалистов, готовых делиться своими знаниями и опытом ради поддержки перспективных инициатив. Особый интерес экспертов традиционно вызывают направления, связанные с развитием образования, малых городов и сельских территорий, сохранением семейных ценностей и укреплением гражданского единства. Наибольшее число заявок поступило на номинацию «Моя педагогическая инициатива», которая сохраняет лидерство среди экспертного сообщества, что ещё раз подтверждает высокий запрос на развитие отечественного образования и поддержку педагогических практик. Уверен, что профессионализм наших экспертов позволит обеспечить качественную и объективную оценку проектов, а лучшие инициативы получат дополнительные возможности для развития и масштабирования», – отметил руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Перед началом оценочного этапа эксперты проходят обязательную подготовку. Для них организованы обучающие вебинары, посвященные методике оценки проектов, особенностям конкурсных номинаций и единым подходам к проведению экспертизы. После обучения их ждет квалификационное тестирование, которое позволяет подтвердить уровень подготовки и готовность к работе с конкурсными заявками.

Каждый проект участников будет рассмотрен не менее чем тремя независимыми экспертами. В случае существенных расхождений в оценках назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения объективности специалисты не могут оценивать проекты из своего региона. Такой подход позволяет гарантировать справедливое рассмотрение каждой инициативы и высокий уровень доверия к результатам конкурса.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов, и участие в нём доступно для жителей всех регионов России. Уже более двадцати лет конкурс объединяет авторов социально значимых инициатив со всей страны. Участники предлагают проекты, направленные на развитие городов и сёл, укрепление инфраструктуры, поддержку образования, культуры и социальной сферы. Подробности на официальном сайте проекта: moyastrana.ru.