В галерее «Новое пространство» в Самаре продемонстрируют традиции русского ювелирного искусства

11 июня в галерее «Новое пространство» состоится встреча «Ювелирные сказы земли Костромской». Официальный представитель Ювелирного дома KABAROWSKY расскажет о становлении искусства создания украшений в России и представит уникальные коллекции из фонда Дома.

Костромская область славится как один из ювелирных центров страны. Учредитель Ювелирного дома KABAROWSKY Вера Кабаровская познакомит гостей с культурным наследием края, раскроет секреты мастеров и продемонстрирует техники горячей эмали, применяемые в ювелирном деле.

«Ювелирный дом существует больше четверти века и специализируется на всех самых известных техниках горячей эмали, и здесь мы представили одну тысячную нашей коллекции. Мы познакомим вас с исконно русскими костромскими техниками и расскажем, как они сейчас воплощаются в наших ювелирных изделиях. И, конечно, вы сможете познакомиться подробнее с этими украшениями», – поделилась представитель Ювелирного дома KABAROWSKY Анастасия Дегтярёва на открытии Всероссийской выставки «Эмаль России 2.0» в галерее «Новое пространство».

Гости галереи уже могли увидеть изделия Дома на выставке «Эмаль России 2.0», которая представила более 240 художественных работ более 100 лучших эмальеров страны. Эта удивительная экспозиция будет действовать в «Новом пространстве» до 25 июля.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

11 июня в 16:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

Вход свободный!

12+