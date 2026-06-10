В галерее «Новое пространство» в Самаре продемонстрируют традиции русского ювелирного искусства

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области подвели итоги года федерального проекта «Кадры в АПК»
В Самарской области подвели итоги года федерального проекта «Кадры в АПК»
СК России поручил разобраться в истории с падением женщины в автобусе в Самаре
СК России поручил разобраться в истории с падением женщины в автобусе в Самаре
Онлайн-платформа Roblox восстановила работу в РФ без ограничений
Онлайн-платформа Roblox восстановила работу в РФ без ограничений
Самарская область презентует туристические возможности региона на федеральном уровне
Самарская область презентует туристические возможности региона на федеральном уровне
Почти каждый четвертый самарец считает соседей поддержкой в трудной ситуации
Почти каждый четвертый самарец считает соседей поддержкой в трудной ситуации
в Исаклинском районе загорелись надворные постройки
В Исаклинском районе загорелись надворные постройки
Наиболее востребованной категорией отечественных товаров среди россиян являются продукты питания
Наиболее востребованной категорией отечественных товаров среди россиян являются продукты питания
В Самаре спустили на воду новый пассажирский катамаран
В Самаре спустили на воду новый пассажирский катамаран
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.73
-1.53
EUR 82.78
-2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В галерее «Новое пространство» в Самаре продемонстрируют традиции русского ювелирного искусства

319
В галерее «Новое пространство» в Самаре продемонстрируют традиции русского ювелирного искусства

11 июня в галерее «Новое пространство» состоится встреча «Ювелирные сказы земли Костромской». Официальный представитель Ювелирного дома KABAROWSKY расскажет о становлении искусства создания украшений в России и представит уникальные коллекции из фонда Дома.

Костромская область славится как один из ювелирных центров страны. Учредитель Ювелирного дома KABAROWSKY Вера Кабаровская познакомит гостей с культурным наследием края, раскроет секреты мастеров и продемонстрирует техники горячей эмали, применяемые в ювелирном деле.

«Ювелирный дом существует больше четверти века и специализируется на всех самых известных техниках горячей эмали, и здесь мы представили одну тысячную нашей коллекции. Мы познакомим вас с исконно русскими костромскими техниками и расскажем, как они сейчас воплощаются в наших ювелирных изделиях. И, конечно, вы сможете познакомиться подробнее с этими украшениями», – поделилась представитель Ювелирного дома KABAROWSKY Анастасия Дегтярёва на открытии Всероссийской выставки «Эмаль России 2.0» в галерее «Новое пространство».

Гости галереи уже могли увидеть изделия Дома на выставке «Эмаль России 2.0», которая представила более 240 художественных работ более 100 лучших эмальеров страны. Эта удивительная экспозиция будет действовать в «Новом пространстве» до 25 июля.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

11 июня в 16:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, галерея «Новое пространство».

Вход свободный!

12+

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
10 июня 2026  11:37
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 450-летия Самары
446
В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека
10 июня 2026  11:29
В Самарской области во время атаки БПЛА пострадали три человека
1017
В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск
10 июня 2026  09:07
В Самарской области ночью была воздушная атака на Новокуйбышевск
1901
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
9 июня 2026  19:31
Жителей Самарской области приглашают стать частью мирового движения уличной культуры «КАРДО»
733
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
8 июня 2026  20:26
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
833
Весь список