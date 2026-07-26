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Мошенники начали использовать схему с «забытыми» картами в банкоматах

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Мошенники начали использовать схему с «забытыми» картами в банкоматах

Мошенники начали использовать в России новую схему обмана: они намеренно оставляют банковскую карту в банкомате, после чего обвиняют нашедшего ее человека в краже и предлагают урегулировать ситуацию за деньги. Об этом 26 июля рассказали в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Схема с «забытой» картой: злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется «владелец» со свидетелями, обвиняет человека в краже и требует «решить вопрос на месте», — рассказали в пресс-центре ТАСС.

Кроме того, в МВД сообщили еще об одной распространенной схеме социальной инженерии: мошенники представляются сотрудниками банков и сообщают о якобы блокировке счетов системой «Антифрод» из-за подозрений в дропперстве.

 

Теги: Мошенники

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