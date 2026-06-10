Каждый десятый житель России планирует открыть свой бизнес в ближайшие два года

Авито Работа совместно с Авито Рекламой провели опрос среди 10 000 жителей России и выяснили, насколько они заинтересованы в открытии собственного бизнеса и какие инструменты продвижения считают наиболее эффективными. Каждый десятый опрошенный (10%) планирует запустить свое дело в ближайшие один-два года, еще 16% находятся на этапе поиска и оценки бизнес-идей. Еще 22% допускают возможность заняться предпринимательством в будущем, хотя пока не строят конкретных планов. Уже ведут собственный бизнес 6% опрошенных.

Чаще всего о наличии собственного дела сообщали работники автосервисов (18%), мастера по оказанию персональных услуг (18%) и сотрудники салонов красоты (17%)

Среди тех, кто уже ведет бизнес или собирается его открыть, самым популярным направлением оказалась онлайн-торговля — ее назвали 12% респондентов. На втором месте — IT и телекоммуникации (7%)

В среднем комфортный бюджет для открытия бизнеса составил 1 090 483 рубля. Мужчины оценивают необходимый объем вложений выше среднего — в 1 297 956 рублей, тогда как женщины называют сумму в 911 627 рублей.

Главным мотивом для открытия собственного дела жители России, ведущие или планирующие запустить бизнес, называют стремление работать на себя и быть независимыми (38%).

Интерес к открытию собственного дела в России остается высоким — около 48% опрошенных задумываются о запуске бизнеса, который в перспективе может создать новые рабочие места.

В среднем предприниматели и те, кто планирует запуск бизнеса, готовы тратить на продвижение 91 115 руб/мес. Среди мужчин средний рекламный бюджет составляет 102 867 руб/мес, среди женщин — 80 886 руб/мес.