Тольяттинский производитель автокомпонентов повысил эффективность выпуска тросовых механизмов благодаря нацпроекту

ООО «Суммато» завершило активную фазу федерального проекта «Производительность труда», реализуемого в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». По итогам работы на пилотном потоке предприятию удалось на 11% увеличить выработку, сократить время протекания процессов на 7,5% и снизить объем незавершенного производства почти на 7%.

Предприятие расположено в Тольятти и специализируется на выпуске продукции для автомобильной и сельскохозяйственной промышленности, а также для производителей спецтехники и бытовой техники. В линейке компании — тросы управления коробкой переключения передач (КПП), тросы стояночного тормоза, тросы открывания капота и лючка бензобака. Ключевые заказчики — АО «АвтоВАЗ» и Горьковский автомобильный завод (ГАЗ).

Для участия в проекте был выбран пилотный поток «Тросовый механизм». Данный продукт обеспечивает 71,64% продаж предприятия с начала 2025 года, поэтому внедрение инструментов бережливого производства на этом направлении обладало наибольшим потенциалом экономического эффекта.

Рабочая группа компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) провела комплексный анализ производственного потока, идентифицировала «узкие места» и внедрила системные улучшения. Особое внимание было уделено этапам, характеризующимся избыточными перемещениями, простоями, рисками ошибок при подборе комплектующих и излишним объемом незавершенного производства.

Для каждого участка были подобраны практические решения: упорядочена подача материалов, улучшена визуальная идентификация, оптимизирована передача заготовок между операциями, внедрена система 5S на рабочих местах. Применение цветовой маркировки, канбан-досок и поворотных лотков позволило сделать процессы прозрачными для персонала и сократить потери без привлечения затрат на закупку нового оборудования.

«Мы осознанно выбрали самый проблемный продукт и не ошиблись. Совместно с экспертами РЦК обнаружили точки роста там, где ранее видели только неизбежные потери. Цветовая маркировка, канбан-доски, поворотный лоток — простые, но высокоэффективные решения. Теперь будем последовательно тиражировать этот опыт на другие участки», — отметил заместитель директора производства по инновационным проектам ООО «Суммато» Данила Сафонов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект «Производительность труда» является одним из ключевых инструментов повышения качества жизни в регионе.

«Бережливое производство позволяет компаниям наращивать эффективность без значительных финансовых вливаний, используя внутренние резервы. Федеральный проект помогает предприятиям видеть возможности там, где их раньше не замечали. В настоящий момент 226 компаний региона повышают свою производительность в рамках данного проекта», — говорит врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» является бесплатным. Подробная информация на официальных сайтах - производительность.рф и эффективность.рф.

Фото - РЦК