Фото с семьей, едой и друзьями: какой контент россияне пересматривают чаще всего

За первое полугодие 2026 Облако Mail собрало 1,8 млрд историй из фото и видео для пользователей. Аналитики сервиса выяснили, что чаще всего пользователи просматривают моменты, связанные с семьей и друзьями. Городами-лидерами по загрузке фотографий в этих категориях помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Краснодар и Екатеринбург — на них приходится 11% и 10% всех загружаемых фото соответственно. Это говорит о равномерном распространении сценариев для хранения личных архивов и воспоминаний в Облаке по всей стране.

Наиболее заметную динамику в отчетном периоде показал сценарий «Семейные истории»: с начала года он поднялся с третьей позиции на первую и сегодня является самой просматриваемой категорией воспоминаний – 29%. Сценарий «Путешествия по городу» сохраняет стабильную позицию и остается на втором месте – его просматривают 23% пользователей. При этом в топ сценариев вошли «Кто в кадре?» (18%), «Ваши фото с друзьями» (17%), а также «Вкусные воспоминания» (13%).

«Интерес пользователей к воспоминаниям продолжает расти: ежедневно ML-модели Облака Mail создают порядка 8,8 млн историй — на 7% больше, чем в 2025 году. При этом пользователи все чаще возвращаются к историям, связанным с семьей и друзьями. Это подтверждает, что общение с близкими и совместные положительные эмоции становятся ключевой частью цифровой памяти пользователей», – комментируетруководитель продуктового направления Облако Mail Виктор Петрищев.