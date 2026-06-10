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Автопутешествий из Самары стало больше на 37%

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Автопутешествий из Самары стало больше на 37%

2ГИС и Отелло провели совместное исследование, в котором узнали, как россияне ездят в автопутешествия. Выяснилось, что такой формат становится все популярнее — количество дальних маршрутов в тёплый период 2025 года выросло на 52% год к году, более половины россиян ездят в такие поездки 2-3 раза в год, а каждый пятый — раз в месяц. 

Количество дальних автомаршрутов из Самары выросло на 37% год к году — чаще всего строили маршруты в Казань, Бузулук (Оренбургская область) и Уфу. Среднее расстояние, на которое жители Самары уезжали от города, — 501 километр, что на 2% больше, чем в 2024 году. 

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