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Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн- акции «Свеча памяти»

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Жителей Самарской области приглашают принять участие в онлайн- акции «Свеча памяти»

10 июня по всей России стартует онлайн-акция «Свеча памяти»: до 22 июня на сайте деньпамяти.рф можно зажечь виртуальную свечу в память о 27 миллионах жизней, которые унесла Великая Отечественная война.

22 июня – день, который отзывается в каждой семье. 85 лет назад в этот день началась война. Эта дата напоминает нам о цене мира, о подвиге, боли, мужестве и силе людей, благодаря которым наша страна победила.

С 2004 года в этот день люди по всей России выходят на улицы и зажигают свечи, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. В 2020 году пандемия не позволила сделать это и благотворительный фонд «Память поколений» впервые провел акцию онлайн. Этот формат сохранился, потому что дал миллионам людей возможность быть вместе, даже находясь далеко друг от друга.

Принять участие в акции может каждый – для этого достаточно зайти на платформу деньпамяти.рф и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Ваша свеча появится на интерактивной «Карте памяти», и вы увидите, сколько людей в вашем регионе уже сказали «я помню». Акция дает возможность не только вспомнить, но и помочь: на платформе можно сделать пожертвование в поддержку ветеранов.

На сайте акции есть уникальный раздел «22 июня в историях» – собрание живых свидетельств тех лет. Это путешествие в прошлое по «фронтовой дороге», где каждая остановка – видеоистория. О Великой Отечественной войне рассказывают ее участники: фронтовики, блокадники, труженики тыла, узники концлагерей.

Присоединяйтесь, чтобы вместе сохранить память о подвиге и поддержать ветеранов.

 

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