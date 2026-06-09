В Советском районе Самары в ДТП пострадал электросамокатчик

8 июня на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 5 человек.

В Советском районе областного центра водитель электросамоката получил телесные повреждения. В 22:58, управляя мотоциклом HARLEY DAVIDSON STREET, 33-летний мужчина двигался по ул. Победы со стороны улицы Средне-Садовой, в районе дома № 89 по ул. Победы допустил столкновение с электросамокатом под управлением 40-летнего мужчины, который двигался со стороны ул. Ново-Вокзальной с левым поворотом на ул. Александра Матросова. Телесные повреждения получил водитель СИМ, ему назначено амбулаторное лечение.