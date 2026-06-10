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В Самарской области повышается доступность получения финансовых услуг

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В Самарской области повышается доступность получения финансовых услуг

В Самарской области по итогам 2025 года у граждан появилось больше возможностей получить финансовые услуги вне офисов банков. Жители отдаленных уголков области могут снимать наличные на кассах магазинов, получать базовые финансовые услуги в почтовых отделениях, посещать мобильные офисы банков. Также в регионе расширяется сеть сельских кабинетов доступности государственных и финансовых услуг.

Там, где нет стационарных отделений банков, на помощь приходят мобильные офисы кредитных организаций. Их сотрудники выезжают в муниципалитеты по графику и предоставляют жителям все необходимые услуги. За прошлый год география присутствия мобильных офисов выросла с 75 до 106 населенных пунктов. Кроме того, жители порядка 500 населенных пунктов могут рассчитывать на выездное обслуживание сотрудниками банков по заявкам.

Сервис «наличные на кассе», по данным на конец 2025 года, предоставляли около 1 тыс. торгово-сервисных предприятий Самарской области. Он позволяет снять наличные прямо на кассе торговой точки. Такими точками, как правило, являются сельские магазины, аптеки и автозаправочные станции. Чтобы получить наличные, перед оплатой покупок нужно сообщить кассиру сумму, которую вы хотите снять (до 5000 рублей в сутки и до 30 тыс. рублей в месяц). Количество операций по снятию наличных на кассе увеличилось по итогам прошлого года на 30%.

Также в 17 населенных пунктах региона работают сельские кабинеты доступности государственных и финансовых услуг. Это рабочие места, оборудованные компьютером с доступом в интернет, которые расположены в библиотеках, домах культуры или зданиях администраций сел. В настоящее время они открыты в Безенчукском, Богатовском, Приволжском, Сергиевском и Шигонском районах. В сельском кабинете можно дистанционно оплатить коммунальные услуги, записаться к врачу, воспользоваться порталом «Госуслуги», открыть вклад или оформить страховой полис. Кроме того, места, где размещены кабинеты, стали площадками проведения мероприятий по финансовой грамотности. В ближайшие месяцы в Самарской области откроется еще 10 таких кабинетов.

«Независимо от места жительства люди должны иметь возможность получать необходимые финансовые услуги. Мы видим, что такие решения, как мобильный офис банка, “наличные на кассе” или сельский кабинет доступности финуслуг реально меняют качество жизни людей», — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

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