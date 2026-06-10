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Специалисты самарского Росреестра проконсультировали жителей Сызрани по вопросам «гаражной амнистии»

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Специалисты самарского Росреестра проконсультировали жителей Сызрани по вопросам «гаражной амнистии»

Начальник межмуниципального отдела по г. Сызрань, Сызранскому району Елена Казакова приняла участие в информационных встречах с жителями городского округа Сызрань на территории ГСК-10 и городского поселения Балашейка Муниципального района Сызранский. В ходе встречи с владельцами объектов гаражного назначения были даны разъяснения по порядку оформления прав на такие объекты.

В соответствии с Указанием Президента Российской Федерации от 16.09.2025 №Пр-2120 Правительством Самарской области совместно с Управлением Росреестра по Самарской области подготовлена Дорожная карта по реализации мероприятий, направленных на повышение капитализации территории до 2030 года в отношении Самарской области.

Во исполнение пункта 1.2. Раздела I «Полный и точный реестр» Дорожной карты в рамках проведения работы по содействию гражданам в оформлении прав на гаражи и земельные участки под ними в рамках «гаражной амнистии» представители Управления Росреестра по Самарской области совместно с представителями органом местного самоуправления утвердили графики проведения информационных встреч с гражданами - владельцами объектов гаражного назначения, в том числе в рамках совместных выездных приемов. Информационные материалы о преимуществах оформления прав на объекты, информация о месте и графике приема документов (с указанием номеров телефонов для справок), а также график проведения информационных встреч по вопросам оформления прав размещаются в границах площадок проведения таких встреч.

План график выездных мероприятий на территории г.о. Сызрань:

09.06.2026 в 14.00 - ГСК-39 (ул. Звездная, у пожарной части № 95);

01.07.2026 в 14.00 - ГСК "Турбина" (район ул. Ульяновское шоссе, у пожарной части);

08.07.2026 в 14.00 - ГСК (в районе ул.Космическая);

15.07.2026 в 14.00 - ГСК (ул.Астраханская, район 9-го квартала).

План график выездных мероприятий на территории муниципального района Сызранский: 

 16.06.2026

 15.00

 Городское поселение Междуреченск, пгт.Междуреченск, ул. Ленина, д.1

 25.06.2026

 15.00

 Сельское поселение Варламово, здание администрации -

 п.Варламово, ул.Кооперативная, д.9

 02.07.2026

 15.00

 Сельское поселение  Волжское, посёлок Сборный, ул. Школьная улица, д. 3

 14.07.2026

 15.00

 Сельское поселение Ивашевка с. Ивашевка, ул.Школьная, в

 районе гаражного массива

 28.07.2026

 15.00

 Городское поселение Балашейка, здание ДК «Юность», п.г.т. Балашейка ул. Горького, 10

 03.08.2026

 15.00

 Городское поселение Междуреченск, пгт.Междуреченск, ул. Ленина, д.1

 13.08.2026

 15.00

 Сельское поселение Варламово, здание администрации -

 п.Варламово, ул.Кооперативная, д.9

 20.08.2026

 15.00

 Сельское поселение  Волжское, посёлок Сборный, ул. Школьная улица, д. 3

 27.08.2026

 15.00

 Сельское поселение Ивашевка

 с. Ивашевка, ул.Школьная, в

 районе гаражного массива


Подробнее об оформлении документов по «гаражной амнистии» мы рассказывали ранее: https://vk.com/wall-210717495_1460

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

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